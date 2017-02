EU-Ausländer in der Brexit-Falle: Viele Wahl-Briten bangen um ihre Zukunft

Seit dem Brexit-Votum bangen mehr als drei Millionen Menschen, die aus EU-Mitgliedstaaten auf die Insel zogen, darunter rund 300 000 Deutsche, um ihre Zukunft. Wie viele genau hier leben, ist unklar. Großbritannien besitzt kein Meldesystem.

Noch ist das Aufenthaltsrecht der Bürger eines EU-Staats gesichert. Aber was passiert, wenn Großbritannien die Scheidung von der Gemeinschaft vollzogen hat? Erhalten alle Einwanderer ein unbefristetes Bleiberecht? Werden nach dem Referendum zugezogene EU-Bürger ausgewiesen? Was geschieht Frauen, die für ihre britischen Männer auf die Insel zogen, sich aber stets um Familie und den Haushalt gekümmert haben und deshalb keine jahrelange Arbeit nachweisen können?

Die Unsicherheit ist groß. Und Premierministerin Theresa May will bislang keine Bleibegarantien aussprechen, sondern hat vielmehr in ihrer Grundsatzrede im Januar klargestellt, Brexit hieße, „dass wir die Zahl der Menschen kontrollieren können, die aus Europa nach Großbritannien kommen“. Um Druck auf die Regierung aufzubauen, haben sich 2016 mehrere Kontinentaleuropäer zusammengeschlossen und die Initiative „the3million“ gegründet, darunter auch die Deutsche Maike Bohn.

Die 16 000 Unterstützer zählende Gruppe setzt sich für die Rechte der EU-Bürger im Königreich ein und hat für kommenden Montag eine große Lobby-Aktion angekündigt. Bis zu 2000 Menschen wollen sich in Westminster mit Abgeordneten der jeweiligen Wahlbezirke treffen, um die Probleme und Sorgen zu erörtern. Die EU-Bürger möchten ihre Stimme und ihr Anliegen, nämlich die Rechte schnell und bald garantiert zu bekommen, im Parlament hörbar machen.

„Es kann nicht sein, dass wir als Verhandlungskapital benutzt werden“, so die 49-jährige Bohn. Doch darauf deutet vieles hin: Von verschiedenen Politikern hieß es, man würde sich nur für eine Bleibegarantie für EU-Ausländer einsetzen, wenn den in anderen EU-Staaten lebenden Briten dieselben Rechte gewährt würden. „Das ist völlig absurd“, sagt Bohn. „Die Briten haben beschlossen zu gehen, nun müssen sie auch den ersten Schritt machen.“ Dass wirklich Menschen ausgewiesen werden könnten, wie nun manche befürchten, denkt Bohn zwar nicht. „Aber der Umgangston verschlechtert sich und diesem Prozess müssen wir etwas entgegensetzen.“ Dabei ersetze nichts eine klare und rechtlich bindende Aussage der Politik.

Fast täglich kreisen die Diskussionen in Westminster und in den Medien um das Reizthema Immigration. Die europaskeptische Boulevardpresse heizt die Stimmung weiter an und fordert, die Grenzen dicht zu machen. Der Bruch geht sogar durch Familien. Wer sich durch die Foren im Internet liest, in denen sich kontinentaleuropäische Wahl-Briten austauschen, spürt Empörung. „Die Leute sind sehr gekränkt“, sagt Maike Bohn.