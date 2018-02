Von Baukindergeld bis Mietpreisbremse

Die wichtigsten Wohnungsbau-Vorhaben im Überblick:

Baukindergeld

Die Union setzte sich mit der Forderung durch, den Eigentumserwerb für Familien mit einem Baukindergeld von 1200 Euro pro Kind und Jahr für die Dauer von zehn Jahren zu fördern. Allerdings wird auf Druck der SPD eine Einkommensgrenze bei 75 000 Euro verfügbarem Familieneinkommen gesetzt. Dazu kommt ein Freibetrag von je 15 000 Euro pro Kind. Die Kosten werden auf 1,7 Milliarden Euro geschätzt.

Grunderwerbsteuer

„Wir prüfen einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer beim erstmaligen Erwerb von Wohngrundstücken für Familien ohne Rückwirkung beim Länderfinanzausgleich.“ Zudem heißt es in dem Papier: „Nach Abschluss der Prüfarbeiten durch Bund und Länder werden wir eine effektive und rechtssichere gesetzliche Regelung umsetzen, um missbräuchliche Steuergestaltungen bei der Grunderwerbsteuer mittels Share Deals zu beenden. Die gewonnenen Mehreinnahmen können von den Ländern zur Senkung der Steuersätze verwendet werden.“ Bei Share Deals werden Immobilien nicht direkt verkauft, sondern in eine Firma eingebracht, deren Anteile dann an andere Unternehmen weiterveräußert werden. Damit fällt dann auch keine Grunderwerbsteuer an, die den Ländern zustehen würde.

Modernisierungsumlage

Vermieter können von den Kosten einer Modernisierung jährlich nur noch acht Prozent durch eine Mieterhöhung auf die Mieter umlegen. Diese Regelung wird laut Entwurf auf fünf Jahre befristet und zum Laufzeitende überprüft. Bisher sind es elf Prozent. Zudem wurde ein Deckel eingezogen: Die Miete darf nach einer Modernisierung um nicht mehr als drei Euro pro Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren steigen.

Mietpreisbremse

Die bisherige Regelung wird dadurch ergänzt, dass Vermieter offenlegen müssen, was der Vormieter bezahlt hat. Bisher gilt schon, dass die Miete bei Neuvermietung in festgelegten Gebieten die ortsübliche Vergleichsmiete nicht um mehr als zehn Prozent übersteigen darf.

Wohnungsbau

Für den sozialen Wohnungsbau will der Bund zwei Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. Bereits in den Sondierungen hatten sich Union und SPD auf das Ziel verständigt, dass bis 2021 eineinhalb Millionen Wohnungen entstehen sollen. Das wären im Jahr 375 000. Im Jahr 2016 waren es rund 277 700.

Spekulation

Um Spekulation mit begehrtem Bauland vor allem in Innenstädten einzudämmen, soll eine sogenannte Grundsteuer C eingeführt werden. Nicht genutzte Baugrundstücke würden dann mit höheren Abgaben als bebautes Land belegt. hin