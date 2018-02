Interview: Warum Simone Lange gegen Andrea Nahles kandidiert

Haben Sie schon eine Einladung für den 22. April nach Wiesbaden?

SIMONE LANGE: Zum Sonderparteitag fahre ich mit und ohne Einladung. Aber die wird sicher noch kommen, spätestens wenn ich meine offizielle Bewerbung um den Parteivorsitz beim Vorstand eingereicht habe. Ich gehe jetzt auf Tour, Unterschriften sammeln, mich bekannt machen, um meine Kandidatur mit einer Befürworterliste zu untermauern. Drei Ortsvereine, so wollen es die Statuten, müssen eine Kandidatur um den Vorsitz stützen. Einladungen habe ich gerade reichlich bekommen, von SPD-Kreis- und Landesverbänden aus der ganzen Republik zu spannenden Veranstaltungen. Man will mich offenbar kennenlernen.

Sie meinen es also immer noch ernst?

LANGE: Ja, selbstverständlich.

War das die einsame und spontane Entscheidung der Simone Lange an einem ungemütlichen Februarabend, oder haben Sie sich mit jemandem beraten, bevor Sie Ihr Bewerbungsschreiben geschickt haben?

LANGE: Seit Wochen diskutiere ich mit mir nahestehenden Genossen und mit Freunden, die nicht dem Parteiumfeld angehören, über das, was in der SPD abgeht. Einhelliger Tenor ist stets: So kann es nicht weitergehen. Irgendwann richteten sich die Augen auf mich und auch die Appelle, aktiv zu werden. So gesehen, bin ich breit angetriggert worden. Aber den Entschluss, die entscheidende Mail abzusenden, habe ich tatsächlich spontan getroffen, quasi in letzter Minute vor dem Tag, an dem Andrea Nahles kommissarisch vom Vorstand ernannt werden sollte.

Haben Sie Zweifel an der Eignung von Andrea Nahles, die SPD zu führen?

LANGE: Was ihre Persönlichkeit angeht, habe ich nicht den geringsten Zweifel an ihrer Eignung. Woran ich erhebliche Zweifel habe, ist die günstige Wirkung auf die Partei, einer Person den Parteivorsitz zu übertragen, die als Fraktionsvorsitzende in die Politik eingebunden ist. Nicht nur, dass hier meines Erachtens reichlich Potenzial für vermeidbare Konflikte und Interessenskollisionen schlummert. Der Anspruch, die Partei zu erneuern, und die Beteiligung an der Regierung passen nicht zusammen. Außerdem entsteht durch die Doppelfunktion ein ungeheures Machtzentrum. Das halte ich für ungünstig. Deshalb plädiere ich für eine Trennung von Amt und Mandat.

Sind Sie zuversichtlich, als bundesweit eher unbekannte Flensburger Oberbürgermeisterin eine echte Chance gegen Andrea Nahles zu haben?

LANGE: Eine Chance hat man immer, wenn man einen Schritt nach vorn geht. Aber ich bin keine Träumerin. Es ging mir vor allem erst einmal darum, diesem Hauruckverfahren, mit dem der Vorstand an den Statuten der Partei vorbei Tatsachen schaffen wollte, etwas entgegenzusetzen. Das hat funktioniert, wie wir gesehen haben. Die Basis hat die Nase voll von Basta-Entscheidungen und Gängeleien.

Die Basis kommt doch ganz groß raus mit dem bevorstehenden Mitgliedervotum zum Koalitionsvertrag?

LANGE: Was bei der Basis aber nicht gut ankommt, sind Appelle des Vorstands zur Geschlossenheit oder dem, die Personaldebatte zu beenden. Man kann Geschlossenheit nicht verordnen, ebenso wenig wie das Ende der Diskussion über Personen und Personal. Es ist unbequem und mühsam, in solche Debatten zu gehen. Aber sie müssen geführt werden. Es wäre produktiver und befriedender, solche Debatten nicht nur zuzulassen, sondern offensiv anzugehen, als in Regionalkonferenzen für oder gegen Groko zu werben. Im September, nach dem Wahlabend, als so vorschnell der Gang in die Opposition verkündet wurde, hat man die Mitglieder leider nicht vorher gefragt, ob das der richtige Weg ist oder eine große Koalition angestrebt werden soll. Jetzt durch die Lande zu reisen mit Empfehlungen, wie sie abstimmen sollen, brauchen die Mitglieder nicht. Die sind nämlich intelligent genug, das selbst zu entscheiden. Was wirklich wichtig wäre: dass auch die Basis entscheiden darf über die Person, die die Partei führt. Das ist nicht vorgesehen.

Hört sich nach reiner Lehre der Basisdemokratie an.

LANGE: Die Zerrissenheit der Partei ist auch ein Ergebnis der Obrigkeitshaltung des Vorstandes, der meint, lenken und führen zu müssen. Aber wen oder was will er lenken und führen? Die Basis muss nicht geführt werden. Geführt und gelenkt werden müssen Prozesse, an denen die Basis beteiligt ist. Nur so geht Erneuerung.

Was befähigt Sie zum Vorsitz der SPD?

LANGE: Es muss dringend ein Prozess eingeleitet werden, alle Strömungen in der Partei zusammenzuführen. Menschen zusammenzuführen, auch Kritiker konstruktiv mit einzubeziehen, das kann ich gut. Ich sehe die gesamte Partei als Team.

Ein Team von 460 000 Mitgliedern, wie soll das gehen?

LANGE: Teamgeist entsteht, wenn man sich gegenseitig zuhört und eine Kultur entwickelt, füreinander da zu sein. Natürlich muss es einen Teamkapitän geben, der die Richtung vorgibt. Aber dabei berücksichtigt er, dass jeder mit seinen unterschiedlichen Fähigkeiten zur Geltung kommt.

Was sagt Ihr Landesvorsitzender, Ralf Stegner, zu dieser Idee? Er hat ja erstaunlich schmallippig reagiert.

LANGE: Mit Ralf Stegner habe ich bislang nicht gesprochen.

Kann es sein, dass Sie mit Ihrer wahrscheinlich nicht sonderlich aussichtsreichen Bewerbung als Gegenkandidatin von Andrea Nahles quasi über Bande spielen und sich eigentlich für den Landesvorsitz empfehlen?

LANGE: Ich mache Politik mit Herz und Kopf, aber ich taktiere nicht.

Hat nach Ihrer Überraschungskandidatur irgendjemand vom SPD-Vorstand bei Ihnen angerufen? Oder Markus Lanz?

LANGE: Bisher hat mich niemand angerufen, außer Menschen, auch mir völlig fremden, die mich unterstützen und die mir Mut zusprechen. Das macht mich stark.

Simone Lange Simone Lange (41) trat 2003 in die SPD ein, übernahm rasch Verantwortung. Von 2008 bis 2012 war die gelernte Kriminalpolizistin im Flensburger Stadtrat. clearing