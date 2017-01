SPD-Chef: Warum der Wechsel-Coup Gabriels einem Drehbuch folgt

Politiker haben es derzeit nicht leicht in dieser Republik, erst recht nicht Regierungspolitiker – und vielleicht hat es der Vizekanzler ganz besonders schwer. Oder muss man jetzt oder fortan „hatte“ schreiben? Als Sigmar Gabriel am Dienstagabend halb acht zum zweiten Mal an diesem Tag – und insgesamt mindestens zum vierten – seine Geschichte erzählte davon, weshalb Martin Schulz der neue Kanzlerkandidat der SPD sein müsse und nicht er: Da war nichts von dem tiefinneren Grimm spüren, der so oft gerade im Gespräch vor und mit Journalisten aus ihm hervorgebrochen war, bitter und gallig, als hätte er eine Überdosis Wermuttee erwischt. Der Dienstagabend-Gabriel schien beinahe gelöst, fast heiter – mindestens aber erfreut darüber, wie er an diesem Tag die Schlagzeilen diktiert hatte.

Punktgenau

Genau genommen aber hat er es bei den Überschriften ja nicht bewenden lassen. Gabriel hatte vorab nicht nur eine komplette Auslegung seiner Entscheidung geliefert. Er hatte außerdem dafür gesorgt, dass sie punktgenau möglichst viele SPD-Mitglieder und -Sympathisanten und -Wähler erreichte. Der „Stern“, der ein langes Interview mit ihm druckte, gilt seit je als „links“ – was immer das 2017 bedeutet. Und die „Zeit“, die seinen Entscheidungsprozess ausführlich erzählte, als Leib- und Magenblatt nicht nur der Akademiker ganz allgemein, sondern vor allem der Lehrer – von denen auch Sozialdemokraten behaupten, sie dominierten ihre Partei; gleichsam als später Erfolg der Bildungspolitik der Kanzlerschaften Brandt und Schmidt.

Außen vor blieb der „Spiegel“ – was durchaus als Rache Gabriels zu verstehen ist. Dass Rudolf Augsteins „Sturmgeschütz der Republik“ ausgerechnet am Dienstagabend ausgerechnet in seinem Hauptstadtbüro die große Geburtstagsparty zum Siebzigsten feierte – und die Gastgeber aushalten mussten, dass sämtliche Gäste über den Coup der Konkurrenten redeten: eine hübsche, ungeplante Pointe.

In den USA heißt Gabriels Vorgehen „Spin“, also Dreh – und es bedeutet, Ereignisse oder Fakten so zu erzählen, dass sie sich zu einer gleichermaßen glaubwürdigen wie nützlichen Geschichte fügen. Der „Spin“ ist subjektiv und zielt auf Beeinflussung; aber er beinhaltet, wenn er klug und seriös gemacht ist, keine Lügen.

Dass Gabriel viele Porträts über ihn als „permanente charakterliche Herabwürdigung“ empfand – und wohl auch noch empfindet – steht in der „Zeit“. Wer sich fragte, am Dienstag, weshalb zwei Wochenblätter seine Entscheidung vor fast allen Genossen kannten: Dies ist die Antwort. Ehe andere Begriffe wie „Feigheit“ oder noch Schlimmeres sagen und schreiben konnten, sollte seine Version seiner Geschichte schon druckfertig sein. Dass dann, wie immer, etwas durchsickerte – nebbich.

Für den „Spin“ der SPD bekam mit diesem Moment ein anderer die Verantwortung. Für Martin-Schulz-Verhältnisse war Martin Schulz ein wenig aufgeregt, als er die zum ersten Mal vor Kameras und Mikrofonen aushalten musste. Dass er Dreh vollkommen wörtlich nimmt, war nicht zu überhören. Binnen zehn Minuten redete er die SPD aus ihrer Frust-und-Angst- und-Verlierer-Rolle hinaus – und sich zu einem wirklichen Konkurrenten der Kanzlerin.

Sein „Spin“ war klar, seine Sprache auch, ohne dürftig zu sein. Drei Botschaften nur – die aber wuchtig wie konkret: Ich spiele auf Sieg – und regiere mit jedem, der unsere Bedingungen erfüllt. Wir denken zuerst an die Menschen – und machen dann Politik. Die SPD ist die Verteidigerin der Demokratie – ihre Geschichte beweist es. Zum Neugierdewecken war Schulz deutlich genug; zugleich von austarierter Undeutlichkeit. Mindestens bis zu seiner ersten großen Kanzlerkandidaten-Rede am Sonntag kann sich sein Publikum nun alles Mögliche und auch Unmögliche hinzuwünschen.

Kanzlerin schweigt

Und die Konkurrenz, vorneweg die Souffleure der Kanzlerin, muss sich Antworten ausdenken. Bislang herrscht dort Schweigen. Das kann souverän wirken; allerdings maximal drei Tage. Die sind fast um.

Im Bundestag redet am Donnerstagmorgen Präsident Norbert Lammert von „Respekt“ für Gabriels Entscheidung und gratuliert ihm zu seiner „Souveränität“. Es gibt Beifall, quer durch die Fraktionen. Wohlmeinenden, mindestens. Nur Unions-Fraktionschef Volker Kauder ruft zweimal „Nein!“. Und Gabriel sagt: „Manchmal ist man irritiert, wie viele Leute klatschen, wenn man zurücktritt.“

In diesen für Politiker so harten Zeiten mag mancher selbst am „Spin“ des Applauses zweifeln.