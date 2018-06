Was ist der Unterschied zwischen einer Enttäuschung und einer posttraumatischen Verbitterungsstörung?

ENGELBRECHT: Eine Enttäuschung erlebt jeder, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Dann arrangiert man sich damit oder tut etwas dagegen. Eine Verbitterung beginnt, wenn sich jemand nicht mehr von einer Kränkung lösen kann, die bitteren Gefühle immer wieder hochkommen. Die pathologische Form ist dann die posttraumatische Verbitterungsstörung. Wie bei einer schweren Depression oder Angststörung brauchen Betroffene in diesem Fall Hilfe von außen.

Nach welchen privaten Rückschlägen kann eine Verbitterung auftreten?

ENGELBRECHT: Man ist immer in den Bereichen am anfälligsten, die einem wichtig sind. Wer seine Beziehung als Angelpunkt seines Lebens sieht, wird besonders darunter leiden, von seinem Partner enttäuscht, getäuscht oder verlassen zu werden. Wer sein Leben auf Job und Karriere ausrichtet, ist dort wesentlich kränkbarer – wenn etwa ein anderer bevorzugt wird, der weniger kann als man selbst.

Inwieweit lässt sich das auf Gruppen übertragen?

ENGELBRECHT: Eine Verbitterung kann auftreten, wenn jemand den Eindruck hat, dass er auf Grund eines bestimmten Merkmals – etwa Herkunft oder Geschlecht – ausgegrenzt wird. Wenn er sich dann Menschen sucht, denen es genauso geht, wehren sie sich gemeinsam dagegen.

Ist dann schon ein Ausweg aus der Verbitterung gefunden?

ENGELBRECHT: Nicht unbedingt. Natürlich kann es konstruktiv sein, gemeinsam aktiv zu werden – mit dem Ziel einer positiven Veränderung. Doch gemeinsames Handeln kann auch Vandalismus oder Bombenlegen zum Ziel haben. Auch Amokläufer sind oft verbittert und nehmen sogar in Kauf, sich bei der Vergeltung selbst zu zerstören.

Haben Sie den Eindruck, dass die Frustrationstoleranz heute geringer ist?

ENGELBRECHT: Ja. Das hängt mit dem sich verschärfenden Wettbewerb zusammen. Konkurrenzverhalten wird eher eingeübt als solidarisches Verhalten. Sogar schon bei Castingshows kämpfen die Leute um den Sieg, da gibt es natürlich immer auch Verlierer.

Sie schreiben, dass sich Angst auch ohne eigene negative Erfahrungen entwickeln kann. Wie funktioniert das?

ENGELBRECHT: Indem man sich stark mit einer Gruppe identifiziert. Beispielsweise haben sich der RAF auch Menschen angeschlossen, die gar nicht von den angeprangerten Zuständen betroffen waren. Und mein Co-Autor Michael Linden hat in den 1990er Jahren konstatiert, dass viele Ostdeutsche sowohl als Einzelne verbittert waren als auch in ihrer Gruppenidentität.

Lässt sich so die stärkere Fremdenfeindlichkeit im Osten erklären?

ENGELBRECHT: Wenn man das überhaupt so sagen kann, ist die Verbitterung wohl nur einer von vielen Faktoren. Verbitterung spielt aber auch eine Rolle bei bestimmten Bevölkerungsschichten in Ost und West, die sich abgehängt fühlen. Die meinen dann, um sie kümmere sich niemand, und den Flüchtlingen werde alles auf dem Silbertablett serviert.

Was bestimmt, was wir als ungerecht empfinden?

ENGELBRECHT: Das hängt davon ab, was wir erwarten. Es gibt die unterschiedlichen Auffassungen von Leistungsgerechtigkeit einerseits und Verteilungsgerechtigkeit andererseits. Der Leistungsgerechtigkeit zufolge soll der am meisten bekommen, der sich am meisten dafür einsetzt. Die Verteilungsgerechtigkeit geht davon aus, dass es für alle Menschen gleiche Bedingungen geben muss, weil alle Menschen gleich vor dem Gesetz sind. – Es gibt kein Gerechtigkeitsmodell, das alle zufriedenstellt.

Warum kapselt sich die Gruppe der Verbitterten von den anderen ab?

ENGELBRECHT: Weil Verbitterte nicht mehr erwarten, dass die Politik ihre Situation verändert. Sie bekämpfen dann nur noch „das System“.

Ist die AfD für Sie eine Partei der Verbitterten?

ENGELBRECHT: Ja, teilweise. Nicht, was die Führungsriege angeht, der geht es um Macht. Aber unter den Wählern ist, so glaube ich, ein großer Anteil Verbitterter. Die sind von anderen Parteien enttäuscht. Viele haben Angela Merkel übelgenommen, dass sie sich 2015 so stark für die Flüchtlinge eingesetzt hat.

Würde es das Problem der Verbitterung denn wirklich lösen, wenn es weniger Flüchtlinge gäbe?

ENGELBRECHT: Nein, ich glaube, der Unmut würde sich dann ein anderes Ventil suchen.

„Komm lass dich nicht verbittern“; heißt es im Lied „Ermutigung“ von Wolf Biermann, das in Ostdeutschland als heimliche Hymne galt. Gibt es in diesem Sinne einen Ausweg aus dieser gesellschaftlichen Situation?

ENGELBRECHT: Das ist die große Frage: Wie können sich Menschen wohler fühlen und wie können bestehende Ängste abgebaut werden. Allerdings haben die meisten vor dem, was langfristig gesehen am bedrohlichsten ist – dem Klimawandel – paradoxerweise am wenigsten Angst.

Sie benutzen als Gegensatz zur Verbitterung auch den religiös besetzen Begriff der Vergebung. Was bedeutet das gesellschaftlich und individuell?

ENGELBRECHT: Gesellschaftlich kann es eine Befriedung sein wie nach der Apartheid in Südafrika oder bei der deutsch-französischen Freundschaft nach dem Krieg. Das ist ein langer Prozess. Individuell heißt es, innerlich Frieden mit demjenigen zu machen, der zum eigenen Nachteil gehandelt hat. Manche können ihren Eltern oder ihrem Ex-Partner nie vergeben, und darunter leiden sie selbst am meisten. Wer vergibt, tut es für sich – nicht für den anderen. Auch das braucht Zeit. Entbitterung bedeutet dann, das Vergangene loszulassen und wieder das Gute im Leben zu sehen.

Sigrid Engelbrecht und Michael Linden: Lass los! Wege aus der Verbitterung. Ecowin Verlag, Salzburg 2018, 228 Seiten, 24 Euro.