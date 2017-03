Jonas Weik: Was ein Debatten-Profi im Umgang mit Populisten empfiehlt

Mit populistischen Parolen kommen immer mehr Politiker bei den Wählern an. In diesem Jahr gibt es in den Niederlanden, in Frankreich und in Deutschland Wahlen, bei denen Populisten auf Stimmenfang gehen. Wie kann man ihnen und ihren Anhängern in der Diskussion begegnen?

Ob Trump, der Brexit oder die AfD – Populisten scheinen immer mehr Menschen zu erreichen. Doch dagegen zu argumentieren fällt oft nicht leicht. Wie kommt man gegen Vereinfacher an, die unhaltbare Behauptungen aufstellen, aber überzeugend wirken?

Info: Debattierclubs in Deutschland In Debattierclubs wird das Argumentieren zum sportlichen Wettkampf gemacht. Vor der Debatte einigen sich die Teilnehmer auf eine Fragestellung, finden sich in zwei- oder dreiköpfigen Teams clearing

Jonas Weik weiß, wie man Argumente anbringt. Er ist Vizepräsident des Debattierclub Johannes Gutenberg e.V. in Mainz. Der 25-Jährige sagt: „Als Erstes muss man sich darüber bewusstwerden, mit wem man überhaupt redet.“ So hänge es von den Einstellungen eines Gesprächspartners und seinem Wissensstand ab, welches Argument man näher erläutern solle: „Wenn ich die Situation meines Gegenübers, seine Alltagswelt, im Blick habe, kann ich mich daran orientieren und überlegen: Was zieht da?“

An den Sorgen ihrer Anhänger orientieren sich auch Populisten: Sie nützten aus, dass sich viele Menschen heutzutage benachteiligt fühlen oder Angst haben, erläutert Marcus Maurer. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. „Diese Gefühle bedienen Populisten – gleichgültig, ob politisch links oder rechts eingestellt oder gar unpolitisch. Der Kern von Populismus besteht darin, das zu sagen, was die Leute hören wollen“, führt Maurer aus. Populisten unterstellten, dass politische oder wirtschaftliche Eliten dem Volk die Macht weggenommen hätten, die es nun verdientermaßen zurückverlangt.

Neue Themen setzen

Nach dem man den Kontext eingeschätzt hat, in dem man sich mit seinem Gesprächspartner befindet, ist für den Debatten-Profi Weik der nächste Schritt, sich selbst nach der Wichtigkeit des eigenen Arguments zu fragen. Der 25-Jährige fordert zu überprüfen, warum genau jene Aussage relevant und für die Diskussion weiterführend ist. Um gegen den Rechtspopulismus der AfD anzukommen, könne es also hilfreich sein, ihre Anhänger mit anderen Themen als der Flüchtlingskrise zu konfrontieren. Professor Maurer ergänzt: „Die AfD profitiert ausschließlich von diesem Thema. Doch kein Mensch weiß, was sie eigentlich zur Rente oder zur Arbeitslosigkeit zu sagen hat.“ Personen, die aufgrund der Flüchtlingskrise mit der AfD sympathisieren, könnten bei anderen Themen ganz anderer Meinung sein und sogar von manchen Forderungen benachteiligt werden.

Zudem hält der Debattierer Weik eine durchdachte Herleitung und eine „logische Verkettung der Argumente“ für sehr wichtig. Das Auftreten und die Rhetorik sind zwar ebenfalls ausschlaggebend, aber: „Einfach rumzukrakeelen ist einfach. Es geht darum, guten Inhalt gewitzt vorzutragen.“ Einen ernsthaften Gesprächsbeitrag zu liefern, aber gleichzeitig zum Zuhören zu motivieren, kann ein Drahtseilakt sein. Hierbei sind auch Beispiele wichtig – mit ihnen kann man an die Lebenssituation des Gegenübers anknüpfen und die eigenen Gedanken veranschaulichen.

Maurer meint, dass es nichts nutzt, sich auf das Niveau von Populisten herabzulassen und sie anzufeinden. Man sollte sachlich überzeugen und zeigen, dass „die Fakten für sich sprechen“. Da sich Populisten oft mit konkreten Aussagen zurückhalten, um möglichst viele Anhänger zufrieden zu stellen, sollte man bei vagen Forderungen und Behauptungen nachhaken.

Der Professor für Kommunikationswissenschaft hält es zwar für unmöglich, den harten Kern der Populismus-Anhänger vom Gegenteil zu überzeugen, dennoch sollte man ihnen begegnen, anstatt sie auszuschließen. Gerade denjenigen Menschen, die aus Angst oder Unkenntnis mit populistischem Gedankengut sympathisieren, sollte man versuchen, diese Angst zu nehmen.

Auch Weik plädiert dafür, gegen Vereinfacher einzutreten: „Ich glaube, wir machen was falsch, wenn wir einfach die Klappe halten.“