Bilanz: Was vom Klimagipfel bleibt

Eher enttäuscht zeigten sich viele Teilnehmer am letzten Tag der Weltklimakonferenz in Bonn. Auch von den verfehlten Klimazielen Deutschlands. Die Industriestaaten müssten mehr tun, lautet eine Botschaft des Gipfels.

Die Weltklimakonferenz „COP 23“ ist in Bonn zu Ende gegangen. Das nächste Treffen findet im Herbst 2018 in Kattowitz statt. Zeit für eine Bilanz – und einen Ausblick.

Zwei-Grad-Ziel und die CO2-Bilanz – wo steht die Welt beim Klimaschutz?

Die jüngsten Studien verheißen nichts Gutes. Beim Klima-Abkommen von Paris verständigte sich die Staatengemeinschaft darauf, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Unerlässlich dafür ist ein drastischer Rückgang bei den CO2-Emmissionen. Unmittelbar vor der Konferenz rechneten UN-Experten sämtliche bisher gemachten Zusagen der Staaten zusammen. Das alarmierende Ergebnis: Ein Anstieg von mindestens drei Grad bis zum Jahr 2100 sei nach Lage der Dinge „sehr wahrscheinlich“.

Dass Klimapolitik eine harte Nuss ist, zeigt sich nicht nur bei den Jamaika-Sondierungen in Berlin, wo Kohleausstieg und Verkehrswende zu den Knackpunkten gehören.

Ein weiterer Befund aus einer anderen Untersuchung: Für 2017 rechnen Forscher erstmals nach drei Jahren wieder mit einem Anstieg der CO2-Emissionen. Wie dramatisch die Folgen des Klimawandels bereits jetzt sind, zeigte der während der Konferenz in Bonn vorgestellte Klima-Risiko-Index von Germanwatch: Demnach starben in den vergangenen 20 Jahren 524 000 Menschen durch extreme Wetterereignisse. Die wiederum stünden in einem Zusammenhang mit dem Klimawandel: So spielten steigende Meerestemperaturen bei der zunehmenden Intensität von Stürmen eine entscheidende Rolle.

Nur schöne Worte und heiße Luft – oder was hat die „COP 23“ konkret gebracht?

Technische Verhandlungen statt spektakulärer Botschaften und Bilder – darauf stimmte Deutschland als „technischer Gastgeber“ die Teilnehmer und Journalisten zu Beginn des Treffens ein. Eines der wichtigsten Ziele wurde tatsächlich erreicht: den Rahmen für ein „Regelbuch“ zur praktischen Umsetzung des Abkommens von Paris abzustecken.

Dass der Ausstieg aus der fossilen Energie im Kampf gegen den Klimawandel unumgänglich ist, scheint sich auf internationaler Ebene weitgehend durchgesetzt zu haben. Der Druck, von Kohle und Co Abschied zu nehmen, wächst. In Bonn formierte sich auf Betreiben von Kanada und Großbritannien ein Bündnis, das diesen Schritt beschleunigen will.

Was steht für die nächste Konferenz im Herbst 2018 im polnischen Kattowitz auf der To-do-Liste der Staatengemeinschaft?

Die Staaten müssen das Regelbuch für die Umsetzung des Abkommens von Paris fertigstellen. Gesprächsbedarf gibt es bei der Debatte über die Ziele, die vor 2020 erreicht werden sollen. Welchen Beitrag leisten vor allem die Industrie- und Schwellenländer – und wie kann er überprüft werden?

Zu einer Art Dauerthema ist inzwischen das Thema Klimafinanzen geworden. Dabei geht es um die Frage, wie vor allem die armen Staaten finanziell unterstützt werden, um sich an den Klimawandel anzupassen und selbst Klimaschutz anzugehen.

Noch immer sehr vage ist der zukünftige Umgang mit den Schäden und Verluste durch den Klimawandel. Mit Spannung erwartet wird schon jetzt der Bericht, den der Weltklimarat IPCC vor dem Treffen in Kattowitz vorlegen will.

Wie könnte der Klimaschutz der Zukunft aussehen?

In Bonn wurde deutlich, dass viele Akteure aus ganz unterschiedlichen Bereichen – von Nichtregierungsorganisationen über Wissenschaft bis hin zu Kommunen – längst auf dem Weg zu mehr Klimaschutz sind. Diese Akteure besser miteinander zu vernetzen und die mitunter verwirrende Vielfalt von Initiativen zu bündeln, ist eine Herausforderung, die sich lohnen dürfte. Neue Vorstöße wie Klimaversicherungen oder eine stärkere Einbeziehung von großen Unternehmen und wohlhabenden Privatleuten beim Klimaschutz können ebenfalls neue Perspektiven bieten.

Letzten Endes geht es um einen grundlegenden Wandel im Lebensstil. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) mahnte auf Deutschland bezogen eine grundlegende Mobilitätswende an – neben dem Umbau der Energiewirtschaft. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) formulierte es so: Die Erde ertrage „sehr viel Mensch“. Allerdings nur dann, wenn der Mensch verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehe.

