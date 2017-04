Weihnachtsmarkt-Attentäter bekam Befehl aus IS-Führung

Papst in Rom: Scham über Zerstörung und Blutvergießen

Rom. Im Schein von Kerzen und Fackeln haben Zehntausende in Rom den Kreuzweg am Kolosseum verfolgt und Jesus' Leidensweg gedacht. Auch in Jerusalem begingen Pilger den Karfreitag mit Prozessionen. Wie in Rom gab es scharfe Polizeikontrollen - doch es gab einen Messerangriff. mehr