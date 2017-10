Landtagswahl in Niedersachsen: Weil gibt SPD das Lachen zurück

Der Auftrittsapplaus dauert ziemlich genau 70 Sekunden. Man muss weit zurückdenken, um sich an so etwas an einem Wahlabend in der SPD-Zentrale zu erinnern. Sehr weit. Martin Schulz sagt ein paarmal „liebe Freunde“, „liebe Gäste“ und „liebe Genossinnen und Genossen“ – aber die sind noch nicht so weit. Die wollen den Augenblick noch ein bisschen genießen: der erste Wahlsieg des Jahres, der erste mit Martin Schulz an der Spitze – und einer, der bis zum allerletzten Moment unsicher schien. Aber nicht nur deshalb kann Schulz die Worte nicht groß genug wählen.

„Das ist ein großartiger Sieg“, hebt er an – und er wird gleich auch noch sagen, die Aufholjagd von Stephan Weil und der niedersächsischen SPD in den drei Wochen seit der Bundestagswahl „ist einzigartig in der Wahlkampfgeschichte der Bundesrepublik Deutschland“. Dann aber folgt, in einem kleinen Satz, der zwischen all den großen fast verschwindet, der Hinweis darauf, was der Erfolg von Niedersachsen tatsächlich bedeutet für Schulz und für die SPD insgesamt. „Wir sind alle“, sagt Schulz, „nicht nur dankbar, wir sind stolz und sehr froh am heutigen Abend.“ Und dann bricht der Beifall noch einmal los, so laut wie eben, er übertönt leicht das „Bravo“, das einer ruft, und die durchaus nicht üppige Schar von Anhängern, die ins Willy-Brandt-Haus gekommen sind.

Schulz stand zur Debatte

Dankbar also und sehr froh – das ist die Gefühlslage; und das war sie auch schon, als am Nachmittag die ersten Prognosen zu den Parteien kamen und Schulz und ein Teil der Parteispitze sich im fünften Stock zusammensetzten. Der Schock der Bundestagswahl wirkte noch nach, die Umfragen aus Niedersachsen hatten erst seitdem einen Erfolg in Niedersachsen überhaupt in den Bereich des Möglichen gerückt. Zwölf Prozent hatte der Rückstand betragen; nicht nur schien das unaufholbar zu sein. Es gab auch in der SPD Stimmen, die flüsterten, Schulz könne nach Niederlage Nummer vier nicht mehr Vorsitzender bleiben.

Unter den Führenden hat der Chef sich seit dem Debakel am 24. September nicht nur Freunde gemacht. Und wenn etwa Hubertus Heil im ersten TV-Interview, das er, wie üblich, vor Schulzens Auftritt gibt, darauf pocht, dies sei ein reiner „Verdienst von Stephan Weil und der niedersächsischen SPD“, dann nicht ausschließlich, weil er selbst aus Peine stammt. Es ist, das ist an dem Abend nicht nur zu spüren, sondern auch zu hören, noch vieles in Unordnung in der SPD – und noch sehr wenig sortiert.

Und doch: Ralf Stegner, der dezidiert Linke unter den Partei-Vizes, nennt das Niedersachsen-Ergebnis einen „Brustlöser“. Das klingt, als hätte die SPD nur Husten gehabt; aber vielleicht denkt Stegner auch an das Märchen vom eisernen Heinrich: Dann wäre die SPD der zum Frosch verzauberte Prinz und Stephan Weil so etwas wie eine Königstochter.

Weil links einsortiert

Ganz sicher genießt Stegner die Auslegung des Ergebnisses, auf die man sich in der fünften Etage zuvor – ganz sicher unter seiner tätigen Mithilfe – geeinigt hat und die Schulz nun vorträgt: In Niedersachsen habe „der Wettkampf der großen Volksparteien“ funktioniert. „Wenn die demokratische Rechte und die demokratische Linke“ den Wahlkampf „nicht konfrontativ“ führten, „dann entsteht ein Vakuum, das die Populisten füllen“. Das Wichtigste an dieser Argumentation ist nicht der indirekte Vorwurf an Angela Merkel und nicht einmal, wie stur Schulz die 20-Prozent-SPD „Volkspartei“ nennt. Das Wichtigste ist, wie klar Schulz die SPD links einsortiert. Ohne irgendein „Mitte“ davor.

Man kann vorerst nicht herausfinden, wie Stephan Weil diese Verortung gefällt; als dezidiert Linker in der Partei jedenfalls versteht er sich nicht. Man kann sie aber in Verbindung bringen mit diversen Treffen der Parteilinken seit der Bundestagswahl, mit der wachsenden Kritik an der Kanzlerin in der CDU, mit der offenen Forderung von CSU-Mann Andreas Scheuer nach mehr Konservatismus in der Union in der Generalsekretärs-Runde. Und mit den äußerst mageren gut fünf Prozent für die AfD im Norden.

Zumindest hat die SPD für diesen Wahlabend nicht bloß einen Erfolg, sondern auch eine Erzählung von seinem Zustandekommen. Sie wirkt damit, im Vergleich mit der CDU, auch in Berlin sehr lebendig. Nicht nur in der fünften Etage. Als um kurz vor halb acht Rot-Grün, also Weils Wunschkoalition, auf einmal doch möglich scheint – da sind nicht mehr als zwei Handvoll Genossen noch im Atrium. Aber sie jubeln und klatschen und feiern locker für ein ganzes Hundert.

