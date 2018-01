Kriminalitätsstatistik: Weniger Straftaten von Zuwanderern in 2017

Im Februar wird die hessische Kriminalitätsstatistik vorgestellt. Noch verrät im Innenministerium niemand, wohin die Trends weisen. Bundesweit hingegen geht die Zahl der Delikte durch Zuwanderer zurück, was Experten auch für Hessen erwarten. Auch wegen einer speziellen Ermittlungsgruppe.

Flüchtlinge begehen in Deutschland weniger Straftaten als von manchem Zuwanderungskritiker befürchtet. Nach einer Studie des Bundeskriminalamts (BKA) wächst die Kriminalität bei Flüchtlingen unterproportional zum Anstieg der Zuwanderung. Zudem ist die Zahl der Straftaten, in die Flüchtlinge verwickelt sind, um rund zehn Prozent zurückgegangen. Nach Einschätzung von Andreas Grün, dem Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in Hessen, geben die Zahlen des BKA meist einen guten Hinweis auch auf das Bundesland Hessen. Dessen Kriminalstatistik wird nächsten Monat vorgestellt.

Nach dem Bericht des BKA registrierte die Polizei in den Ländern und im Bund in den ersten neun Monaten 2017 insgesamt 203 900 Fälle, bei denen mindestens ein Flüchtling als Tatverdächtiger ermittelt wurde. 2016 waren es von Januar bis September 229 100 Fälle.

Durchschnittlich sind, wie das BKA mitteilt, 22 700 Straftaten pro Monat verübt worden. In der Spitze waren es im März 25 300. „Die überwiegende Mehrheit der Zuwanderer wurde nicht als tatverdächtig erfasst“, so die Wiesbadener Behörde. Unter Zuwanderern versteht sie Asylbewerber, geduldete Flüchtlinge und sogenannte Kontingentflüchtlige.

Ladendiebstahl ist häufig

Jede vierte Ermittlung betrifft Körperverletzung, 14 Prozent Ladendiebstahl, je etwa zehn Prozent Schwarzfahren und Drogendelikte. Laut BKA sind Tatverdächtige aus Syrien, Afghanistan und dem Irak weit weniger häufig, als es der Anteil ihrer Nationalität unter den Zuwanderern erwarten ließe. Überproportional häufig hingegen sind Verdächtige aus Nordafrika und Georgien. 71 700 Fälle sind beim BKA registriert, in denen Zuwanderer die Opfer von Straftaten wurden, die meist durch andere Zuwanderer begangen worden sind. Die Zahlen des BKA sind nicht ganz mit denen der amtlichen Kriminalstatistik zu vergleichen; sie geben einen aktualisierten Zwischenstand innerhalb eines Jahres an.

Ob die hessischen Zahlen diesen Trend bestätigen, bleibt abzuwarten. Gewerkschafter Grün will nicht spekulieren, aber er erwartet dies schon. „Es war in der Vergangenheit auch so, dass das etwa übertragbar ist.“

Dann hätte nach Grüns Einschätzung die Arbeit der Ermittlungsgruppe Basa Erfolg gehabt. Bei „Basa“ gehen die Beamte gezielt gegen Wiederholungstäter bei den Flüchtlingen vor. Das Kürzel steht für „Besonders auf- und straffällige Ausländer“. Seit 2016 arbeiten in Hessen Polizei, Staatsanwaltschaften und Ausländerbehörden zusammen. Ziel: Wiederholungstäter unter den Flüchtlingen so schnell wie möglich dingfest machen, vor Gericht stellen, bestrafen und ausweisen – auch als Signal an alle anderen dafür, dass der Rechtsstaat Zähne zeigt.

Stumpfe Zähne

Nach Einschätzung von Dirk Peglow, Landesvorsitzender im Bund Deutscher Kriminalbeamter, sind diese Zähne jedoch stumpf. „Es ist wichtig, dass die Institutionen zusammenarbeiten. Und das geschieht noch nicht ausreichend, zu wenige Intensivtäter werden abgeschoben.“ Nur etwa jeder vierte bis fünfte, der bei „Basa“ auf der „Kundenliste“ steht, musste das Land bereits verlassen.

Peglow, im Hauptberuf Kriminalhauptkommissar in Frankfurt, sieht im Hinblick auf die Mainmetropole auch die Möglichkeit, dass die Zahl der registrierten Straftaten durch Zuwanderer sogar höher sein könnte als 2016, und zwar wegen der Drogenkriminalität: „Etwa 60 000 Personenkontrollen sind im Bahnhofsgebiet vorgenommen worden. Es kam zu 8500 Anzeigen, davon 4450 wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.“ 160 Verdächtige kamen in Untersuchungshaft. „Das Problem“, warnt Peglow, „ist, dass die Zahlen der Polizei alleine nichts sagen. Man müsste auch wissen, wie viele Verurteilungen, Freisprüche, Einstellungen der Verfahren es gibt.“ Diese Zahlen werden jedoch im Grunde nicht erhoben.

Hessen hat schon vor einem Jahr die Flüchtlinge in der Kriminalstatistik eigens ausgewiesen. Die anderen Bundesländer grenzen diese Gruppe erst 2017 in ihren Statistiken ab. 2016 war in Hessen die Zahl der Straftaten durch Zuwanderer (ohne Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht) um rund 50 Prozent auf 18 900 Fälle angestiegen.