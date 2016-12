Widerstand der Rebellen in Aleppo bricht immer mehr zusammen

Nach der Präsidentschaftswahl in Österreich Den „kleinen Braunen“ gibt’s nur im Kaffeehaus

Wien. Am Tag nach der Bundespräsidentenwahl herrscht in Wien schon wieder Normalbetrieb. Der Wahlkampf hat zu lange gedauert und – außer einem Staatsoberhaupt, das für die Verteidigung der liberalen Demokratie steht – am Ende zu wenig spürbaren Aufbruch gebracht. mehr