Wird jetzt alles billiger?: Wie Patienten von der gekippten Medikamenten-Preisbindung profitieren können

Der Europäische Gerichtshof hat in einem wegweisenden Urteil die Position von ausländischen Versandapotheken gestärkt. Während Apotheker-Verbände Alarm schlagen, könnten deutsche Verbraucher vom Urteil aus Luxemburg durchaus profitieren.

Bislang konnte sich jeder Patient darauf verlassen, dass sein verschreibungspflichtiges Medikament in jeder Apotheke dasselbe kostet. Das könnte sich nun bald ändern. In einem Grundsatzurteil hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) gestern in Luxemburg die deutsche Preisbindung gekippt. Welche Folgen das hat sowie weitere Fragen und Antworten zum Thema haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Worum ging es bei dem EuGH-Urteil überhaupt?

Ausgelöst hatte den Rechtsstreit die deutsche Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs (ZBW). Sie hielt die Praxis einer Selbsthilfeorganisation, der Deutschen Parkinson Vereinigung, die ein Bonusprogramm mit dem niederländischen Medikamenten-Onlinehändler Doc Morris vereinbart hatte, für unlauter.

Denn damit umging die Versandapotheke faktisch die bisherigen festgesetzten Preise für verschreibungspflichtige Medikamente. Die Wettbewerbszentrale bekam Recht. Das zuständige Oberlandesgericht in Düsseldorf zog dennoch das höchste europäische Gericht zu Rate, um etwas ganz anderes zu klären: Inwieweit ist das deutsche Gesetz überhaupt mit EU-Recht vereinbar?

Wie hat das bislang mit den Medikamentenpreisen eigentlich funktioniert?

Die Pharmaunternehmen können frei bestimmen, zu welchem Betrag sie die Medikamente an die Apotheken verkaufen. Diese sind hingegen bisher dazu verpflichtet, drei Prozent des Einkaufspreises auf das Produkt aufzuschlagen. Darüber hinaus dürfen sie pro Schachtel 8,10 Euro verlangen. Kurzum: Jedes vom Arzt verschriebene Medikament kostet überall in Deutschland gleich viel. Langwierige Vergleiche, wo das dringend benötigte Mittel am günstigsten zu bekommen ist, sollen dem Kranken damit erspart bleiben.

Das ist doch eigentlich ein gutes System. Warum soll das nun geändert werden?

Der EuGH hält die Preisbindung für einen Wettbewerbsnachteil für Apotheken im Ausland, die über den Versandhandel in Deutschland ihre Produkte anbieten wollen. Diese sind nach Auffassung der Richter aber auch stärker abhängig vom Preiswettbewerb, um Kunden zu gewinnen, als die traditionellen Apotheken vor Ort.

Aber sterben die kleinen Apotheken in der Ortsmitte damit nicht aus?

Das Risiko besteht. Auch deshalb hatte das Bundesgesundheitsministerium die Preisbindung eingeführt – sie sollte eine möglichst flächendeckende Verteilung der Apotheken in Deutschland gewährleisten. Der EuGH ließ dies aber nicht gelten, weil es für den Effekt der Fixkosten für Medikamente auf die Standorte der Apotheke keine Belege gab.

Trotzdem – mehr Wettbewerb durch Internetversandhandel wird die traditionelle Apotheke doch über kurz oder lang verdrängen?

Das bleibt abzuwarten. Die Luxemburger Richter glauben zumindest nicht, dass mehr Wettbewerb wichtige Dienste wie die Notfallversorgung oder die Nachtpforte verdrängen werden. Ihr Argument: Die Apotheker vor Ort können etwas leisten, was der Onlineversand nicht bietet – individuelle Beratung oder auch die Herstellung von Rezeptur-Arzneimitteln.

Bedeutet das, dass nun alle Medikamente billiger werden?

Das ist anzunehmen – Onlineapotheken im Ausland oder auch in Deutschland könnten künftig selbst ihre Preise bestimmen und müssten sich stärker am Markt orientieren. Zumindest, wenn es Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe im Rahmen der nun fälligen Reformen zulässt.

Wie haben die Apotheken darauf reagiert?

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) bangt um die Zukunft kleinerer Geschäfte. Sie fürchtet eine „Rosinenpickerei“ der Onlineanbieter. Während Apotheken sozusagen die breite Grundversorgung bieten müssen, könnten sich die Versandapotheken auf bestimmte Medikamente spezialisieren und dafür günstigere Preise aushandeln als der kleine Laden im Ort.

Was ändert sich dadurch bei meiner Krankenkasse?

Die Kosten für Mitglieder bezahlbar zu halten, war ein weiteres Argument des Bundesgesundheitsministeriums für die Preisbindung – um zu verhindern, dass Medikamente zu horrenden Beträgen über die Theke gehen. Nun können die Krankenkassen selbst an der Preisschraube drehen – und womöglich künftig direkt an ihre Mitglieder verkaufen, oder aber Medikamente zu einem gewissen Preis bei den Pharmakonzernen erwerben und nur für diese die Kosten übernehmen.

