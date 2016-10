Völker, seht die Signale: Wie SPD, Grüne und Linke an einer Wachablösung von Kanzlerin Merkel arbeiten

Man müsste in die Zukunft schauen können. Definitiv ein Sonntagabend, mit ziemlicher Sicherheit im späten September im kommenden Jahr. Gleichzeitig müsste man sich erinnern. Mindestens vierzehn Jahre zurück, noch besser gleich achtzehn. 2002 nämlich gewann die SPD zum letzten Mal eine Bundestagswahl, 1998 drückte sie zum allerersten – und bislang letzten – Mal einen Kanzler aktiv aus dem Amt. Die Hauptdarsteller hießen Schröder und Lafontaine und Fischer – und es gibt eine Fotoserie, auf der die drei vor Freude über ihren Erfolg die Sektschalen kaum halten können.

„Bewegender Moment“

Diesmal gibt es Wein. Riesling und Roten und ziemlich bald wird Geld gesammelt, weil er nicht reicht. Das geht sehr unkompliziert, Brezeln aus dem Körbchen gekippt – und dann kümmern sich die Grünen schon mal rechtzeitig, dass hinterher nichts knapp wird. Nachhaltigkeit, klar – ihr Thema. Fürs Gefühl werden sich nach gut zweieinhalb Stunden die Genossen zuständig erklären. „Einer der bewegendsten Momente meiner gesamten Laufbahn“, schwärmt der stellvertretende Fraktionschef Axel Schäfer, und vergisst nicht zu erwähnen, dass er „seit 1968 politisch aktiv“ ist. Da war sein Genosse und Ruhrpott-Nachbar Frank Schwabe noch nicht mal geboren. In den Bundestag ist er eingezogen, als Angela Merkel Kanzlerin wurde, vor elf Jahren. Und vielleicht fühlt Schwabe sich deshalb an diesem Abend „ein bisschen wie in den Flitterwochen“. In seinem bundespolitischen Leben hat er Opposition kennengelernt und zweimal Große Koalition. Und sich daran gewöhnen müssen, dass irgendwann die einzige wirkliche Frage vor Bundestagswahlen war, wer hinterher der scheinbar ewigen Kanzlerin zur Regierungsmehrheit verhelfen darf.

Bis vergangenes Jahr, vielleicht sogar noch bis zu den März-Wahlen, schien das auch für 2017 das einzig vorstellbare Szenario. Aber inzwischen – wo noch nicht einmal heraus ist, ob Angela Merkel überhaupt ein viertes Mal antritt, nebenbei CSU-Chef Horst Seehofer mit Alleingang droht – inzwischen beginnt bei den Sozialdemokraten die Hoffnung zu sprießen. Und die Phantasie zu blühen. Das Kanzler-inamt wieder in ein Kanzleramt verwandeln?

Mitte Oktober 2016 ist das ein Knabenmorgen-Blütentraum, verlockend wie jene, die der stürmende und drängende Goethe dem Prometheus welken ließ. Die SPD hat, je nachdem, keinen Kanzlerkandidaten – oder zwei. Sie klebt in den Umfragen bei 22 Prozent, sehr selten bei 24 – und selbst wenn sie alle theoretisch möglichen Regierungspartner zusammenkratzt, Grüne also und Linke, ist bei 44 Prozent für das ganze Trio Schluss. Einzig das Thüringer Kleinstinstitut insa schenkt dem Dreierbund am Dienstag 46; aber das liegt nur daran, dass insa-Chef Hermann Binkert der AfD längst deutlich näher steht als der Merkel-Union, aus der er ausgetreten ist und die er knapp fünf Prozent tiefer platziert als alle anderen Meinungserforscher.

Das also ist die SPD-Wirklichkeit rund um Raum 1.302, das SPD-Fraktionssälchen im Abgeordnetenhaus Jakob Kaiser, am Dienstagabend um sieben. Außerdem eine Linke, die sich zwischen ihren Fraktionschefs Sahra Wagenkecht und Dietmar Bartsch zerdehnt, und Grüne, die sich mal wieder in einem Vorwahljahr an der Steuererhöhungsfrage aufreibt. Was soll da ein Treffen von dreimal dreißig Abgeordneten bringen zwecks Ausloten der grundsätzlichen Regierungsverträglichkeit?

Nur eine Drohkulisse?

Eine hübsche kleine Drohkulisse vielleicht, die sogar Eindruck macht. Schon Dienstagmorgen hat erst der Geschäftsführer der Unions-Fraktion gestichelt, dann die CSU-Landesgruppen-Vorsitzende; später giften die Generalsekretäre über den Dreier-Bund „Stabilitätsrisiko“ (Peter Tauber, CDU) und „Linksfront“ (Andreas Scheuer, CSU). Man muss das nicht ernst nehmen, es tut auch keiner – aber es ist ein Medienerfolg, immerhin. Für die Ausgezankten, natürlich. Am meisten für die SPD.

Nur wer übertrieben streng ist, darf das Rendezvous vor aller Augen – und allen Kameras – als Skandälchen schmähen. Koalitionen sind keine Ehen, nur Zweckgemeinschaften auf Zeit. Was diesen Flirt spannend macht, ist die Frage: Könnte das wirklich was werden? Das Rot-Rot-Grüne, das die SPD schon zweimal hätte haben können, weil die Wahlergebnisse es hergaben, rechnerisch, 2005 und 2013. In Thüringen läuft eine solche Koalition – geführt vom Linken Bodo Ramelow – seit knapp zwei Jahren rund und nahezu geräuschlos. Dort haben sie auch das Kürzel erfunden. R2G.

In Berlin versucht Michael Müller gerade, die nächste Version davon hinzubekommen, die als Bundesvorbild noch besser taugen würde: Weil die SPD den Chef-Posten haben wird.

Nüchtern betrachtet aber stehen die Chancen aktuell untermittelprächtig. Zum Wenigeren liegt das an den Grünen, die ohnehin komfortabler situiert sind als die anderen beiden: Wer in den Ländern außer mit der AfD mit allen regiert, ist auch im Bund begehrt und anschlussfähig. Das größere bis große Problem ist das Verhältnis der SPD zu den Linken. Und umgekehrt. Nicht nur, dass in beiden Parteien Flügel schlagen – und zwar heftig. Nicht nur, dass die Linke Wagenknecht jüngst der „FAS“ ein Doppel-Interview mit AfD-Chefin Frauke Petry gab, in dem viele Gemeinsamkeiten zutage traten. Da ist auch immer noch Oskar Lafontaine, Wagenknechts Ehemann, einst Vorsitzender der SPD, dann Mitbegründer ihrer erbittertsten Konkurrenz und auf ewig bohrender Stachel im Fleisch der Sozialdemokratie.

Und dann gibt es zusätzlich diverse thematische Unverträglichkeiten. Am heikelsten: Außen-, Sicherheits-, Europapolitik. Die Linke hat die Abschaffung der Nato auf dem Programm, lehnt alle Auslandseinsätze der Bundeswehr ab. Und ob sich, wie einst bei den Grünen, die Realos am Ende gegen die Fundis durchsetzen könnten und wollten – wer weiß.

Kommentar: Rot-rot-grüne Seifenblasen Nach dem Treffen von 90 rot-rot-grünen Abgeordneten plus SPD-Chef Sigmar Gabriel soll die Stimmung prächtig gewesen sein. Von Frühlingsgefühlen wie einst bei den rot-grünen Anfängen war die clearing

Bernd Riexinger, der Linken-Parteichef, wünscht sich von der SPD „einen Lagerwahlkampf gegen die Bürgerlich-Konservativen“. Aber Riexinger ist nicht dabei am Dienstag. Alle drei Fraktionen wollten Luft lassen nach oben, die Angelegenheit nicht gleich so hoch hängen. Aber – Überraschung – um zwanzig vor sieben biegt Riexingers Kollege Sigmar Gabriel um die Ecke. Falls die SPD einen wirklichen Instinktpolitiker hat – dann ihn. Mitunter allerdings gibt er zu vielen Impulsen in zu rascher Folge nach – dann maulen die Genossen. Und die möglichen Partner wundern sich. Mindestens.

Diesmal nicht. Macht ja nichts kaputt, der Spontanauftritt. Auch nichts gut. Ein Signal, vielleicht, eventuell, möglicherweise. An die Eigenen und an alle Anderen. Dass die SPD den Kampf aufnehmen wird. Und vielleicht, eventuell, möglicherweise auch ihr Vorsitzender.