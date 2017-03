"Erdogan ist in Panik": Wie ein türkischer Politiker die Lage in seinem Heimatland sieht

Der türkische Oppositionspolitiker und Verfassungsjurist Mithat Sancar versucht, Deutschland die Lage in seiner Heimat zu erklären - und bittet, über all der verbalen Eskalation nicht zu vergessen, dass viele seiner Abgeordnetenkollegen weiter ohne Prozess inhaftiert sind.

Es ist der Tag, an dem der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu warnt, „bald könnten und werden Religionskriege in Europa beginnen“. An dem er den Europäern erklärt: „Die Türkei befiehlt. Ihr müsst anständig reden, ihr könnt um etwas bitten.“ An diesem Tag sagt vor der Bundespressekonferenz der türkische Abgeordnete und Jurist Mithat Sancar: „In der Türkei hat Erdogan alle Spannungsfelder ausgeschöpft. Es gibt keine Themen mehr – deswegen sucht er ein Feindbild von außen.“

Sancar ist Mitglied der HDP, die sich als pro-kurdisch versteht, als pro-Minderheiten-rechtlich insgesamt, und zweitgrößte Oppositionspartei im Parlament von Ankara ist; das bedeutet 59 von 550 Mandaten. Aber 13 von Sancars Kollegen sitzen seit Monaten in Untersuchungshaft – wie auch der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel.

Ein schlechter Witz

Der Vorwurf ist bei allen ähnlich: Unterstützung von Terroristen, mindestens. Und wenn Sancar sagt, „Yücels Verhaftung ist eine Geiselnahme, von Anfang an“ – dann darf man mithören, dass dieser Vorwurf auch für den Arrest der 13 HDP-Abgeordneten gilt. „Die Behauptung“, setzt Sancar hinzu, „dass die Justiz im Fall Yücel entscheidet, ist ein schlechter Witz.“

Bild-Zoom Foto: imago stock&people (imago stock&people) Mithat Sancar

Von Justiz versteht der 53 Jahre alte Sancar mindestens ebenso viel wie von Politik: An der Universität Ankara hat er eine Professur für öffentliches und für Verfassungsrecht. Was das von Präsident Recep Tayyip Erdogan für April angesetzte Verfassungsreferendum angeht, ist Sancar doppelter Experte. Sein halbes Leben lang kümmert er sich um Menschenrechte; Politiker ist er erst seit gut zwei Jahren. Über seine Heimat im Jahr 2017 sagt er: „In der Türkei gibt es keine funktionierende Demokratie, keine funktionierende Freiheitsordnung.“ Weshalb der Verfassungsentscheid in Wirklichkeit einer sei „zwischen Demokraten und Nichtdemokraten“. Ein Sieg des „Evet“, des Ja, bedeute „die Einführung einer autokratischen Ordnung“. Und mehr, denn: „Der Weg zwischen Autokratie und modernem Diktat ist nicht so weit; ein paar Schritte . . .“

Ob das „Hayir“, das Nein, eine Siegchance hat? Die Frage wird Sancar nicht so direkt gestellt – aber er beantwortet sie dennoch, indirekt. „Erdogan ist in Panik“, sagt er – und deshalb „sehr aggressiv“. Als Beleg verweist Sancar auf die Eskalation der Attacken auf Staaten, die Politikern der AKP-Regierung Wahlkampfauftritte untersagen. Vor zehn Tagen habe er selbst noch geraten, die Europäer sollten „entschieden bei den Werten, aber cool bei der Auseinandersetzung“ sein. „Aber jetzt ist die Sache ein zwischenstaatliches Problem.“

Öffentlichkeit entscheidet

Also die harte Tour, Verbot aller derartigen Auftritte? Er habe nicht das Recht, den betroffenen Staaten Empfehlungen zu geben, sagt Sancar. Er findet: „Das soll die Bundesregierung entscheiden – und auch die Öffentlichkeit.“ Später verweist er darauf, dass nach türkischem Wahlgesetz verboten sei, „Wahlkampf im Ausland zu führen“, dafür Auslandsvertretungen zu nützen, sogar „streng“.

Hessische Staatsministerin für Europaangelegenheiten Kein Konsens zwischen hessischer Ministerin und ... Ist für die Türkei trotz aller diplomatischen Verstimmungen noch Platz in der EU? Über diese Frage stritten der türkische Generalkonsul Burak Kararti und Staatsministerin Lucia Puttrich - mit offenem Visier und deutlichen Worten. clearing

Aber die AKP-Politiker treten auf, wo sie können. Und Erdogan profitiere davon, befindet Sancar. „Es wird nur über ein Thema gesprochen: Ist unsere Ehre verletzt? Wer schützt die Ehre der Türken?“ Die Folge: „Kein sachlicher Diskurs“ mehr in seiner Heimat „über die Folgen des Referendums“.

Von den Deutschen wünsche er sich „starkes Engagement gegen das Vergessen, dass unsere Kollegen im Gefängnis sitzen“. Vorneweg der Vorsitzende der HDP, Selahattin Demirtas. „Stellen Sie sich vor“, sagt Sancar, dessen Partei sich im linken und europäischen Spektrum verankert sehen will, „dass Martin Schulz im Gefängnis sitzt.“ Und schiebt hinterher: „Ich glaube, das ist nicht so ganz klar hier.“