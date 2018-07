Unglück: Wieder ein Ausflugsziel in Flammen

Ein Feuer bricht in einem Stall aus. Aufgeschreckte Pferde laufen panisch über den Hof, während die Feuerwehr zu löschen beginnt. Am Ende sind zwei Tiere tot. Und am denkmalgeschützten Rettershof,, einem beliebten Ausflugsziel in Kelkheim, entsteht ein Schaden von mindestens 500 000 Euro.

Vom Dach ist nur noch ein schwarzes Gerippe übrig, Dampf steigt auf, derweil in den unteren Geschossen die Flammen weiter lodern. 180 Feuerwehrleute kämpfen darum, dass der Brand, der in der Nacht zum Mittwoch in einer Scheune auf dem Rettershof (Kelkheim) ausbrach, nicht auf die angrenzenden Gebäude übergreift. Die Sirenen schrecken auch die Menschen in Nachbarorten wie Hofheim und Eppenhain auf. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden auf eine halbe Million Euro.

In der Nacht hatten zwei Mitarbeiter der G & G Reitsport GmbH, die die Reitanlage auf dem Rettershof betreibt, den Brand bemerkt. Sie alarmierten die Rettungsleitstelle des Main-Taunus-Kreises. Die beiden Männer erlitten leichte Rauchvergiftungen, als sie die 42 Pferde aus dem Gebäude befreiten.

Die Pferde galoppierten aufgeschreckt über den Hof, sagt ein Polizeisprecher. Mehrere Tiere liefen gegen ein Feuerwehrauto und wurden verletzt – eines von ihnen tödlich. Ein weiteres Pferd erlag auf einem Acker seinen schweren Verletzungen. Sechs verletzte Pferde befinden sich in tierärztlicher Behandlung. Da viele Tiere von dem Gelände flüchteten, wurden zur Sicherheit umliegende Straßen gesperrt. Bis zur Königsteiner Billtalhöhe waren einige Pferde geflohen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Böse enden können hätte dieser Brand für zwei Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren, die im Heu übernachtet hatten. Allerdings konnten sie das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Nach Aussage von Polizeisprecher Johannes Neumann haben sie nach aktuellem Stand der Ermittlungen mit der Brandursache nichts zu tun. Warum das Feuer entstanden ist, steht aber noch nicht fest. Brandermittler haben die Arbeit aufgenommen, Ergebnisse liegen noch nicht vor.

„Es ist eine Katastrophe für diesen schönen Hof“, sagte Betreiberin Sandra Göb. Sie sei seit 02.00 Uhr in der Nacht damit beschäftigt gewesen, die entlaufenen Pferde wieder einzufangen, sie in eigenen Ställen und Ställen befreundeter Höfe unterzubringen. Wenn wieder Ruhe eingekehrt sei, werde auch der Stall wieder aufgebaut, sagte sie. Die Bewohner des Wohnhauses des Rettershofs wurden zunächst in einem Hotel untergebracht.

Von Anfang an sei es auch darum gegangen, ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude zu verhindern, berichtete Feuerwehr-Sprecher Stefan Kunisch dieser Zeitung. Dies sei auch gelungen, kurzzeitig sei aber auch das Dach der benachbarten Reithalle bedroht gewesen. Das Dach des Gebäudetraktes, in dem das Feuer ausbrach, stürzte jedoch ein. Außerdem brachte die Feuerwehr eine Giebelwand zum Einsturz, um zu verhindern, dass Einsatzkräfte durch abstürzendes Material verletzt werden. Um ausreichend Löschwasser zu haben, wurden mehr als zwei Kilometer Schlauchleitungen ins benachbarte Fischbach gelegt.

Ein Auge auf die Ermittlungsergebnisse in Kelkheim hat auch die Frankfurter Polizei. Ein Zusammenhang zu der Brandstiftungsserie in Frankfurt könne derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, sagt ein Sprecher der Frankfurter Polizei. „Wir haben natürlich ein Auge darauf. Aber erstmal warten wir die Erkenntnisse der Kollegen vor Ort ab. Dann prüfen wir, ob es Anhaltspunkte für unsere Brand-Ermittlungsgruppe gibt.“

