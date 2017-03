Rhein-Main-Metropole als Spionagezentrum: WikiLeaks: CIA spioniert in Frankfurt im großen Stil

Frankfurt als Spionagezentrum des US-amerikanischen Geheimdienst CIA. Eine neue Enthüllung der Plattform WikiLeaks deutet darauf hin, dass die Finanzmetropole Ausgangspunkt für Hackerangriffe in Europa, Afrika und dem Nahen Osten sei. Im US-Generalkonsulat in der Gießener Straße sollen offenbar Computerviren, Trojaner und andere Schadsoftware für die Cyberspionage entwickelt worden sein. Die Frankfurter Hacker-Gruppe gehöre laut den WikiLeaks-Unterlagen zu einer Einheit, die intern den Namen „Engineering Development Group“ trägt, kurz: EDG. Sie sei demnach Teil einer rund 5000 Mitarbeiter starken CIA-Abteilung mit dem Namen „Center for Cyber Intelligence“ mit ihrem Hauptsitz in Langley im US-Bundesstaat Virginia.

Das digitale Handbuch ist laut tagesschau.de so aufgebaut wie ein sogenanntes Wiki. Hierunter versteht man eine verzweigte Webseite mit Kapiteln und Unterkapiteln zu den verschiedensten Themen. Daraus gehe hervor: Zu den Zielen der Gruppe gehörten offenbar neben Computern und Servern auch Steuergeräte für smarte Heimgeräte. Hauptzweck der IT-Experten der EDG sei es laut der Dokumente, für die CIA Zugriff auf Passwörter, Dateien, Webcams und Mikrophone, aber auch Ortungsdaten und Angaben zu den Lebensumständen von Zielpersonen zu erlangen. Auch das Vernichten von Informationen auf sogenannten Zielcomputern gehöre zur Aufgabe der Hacker.

Der Fernseher als Wanze

Einer der WikiLeaks-Einträge beschreibt zum Beispiel, wie die Hacker eine Software entwickelt hätten, mit der sich eine Serie von Samsung Smart-TVs in Wanzen verwandeln lasse. Die Fernseher mit der Bezeichnung F-8000 würden demnach mit einem Programm namens „Weeping Angel“ angegriffen und hätten danach alle Gespräche im Raum an einen CIA-Server übermittelt. Der Fernseher erwecke dabei den Anschein, als sei er ausgeschaltet. Eine kleine blaue LED-Leuchte auf der Rückseite weise aber darauf hin, dass das Gerät aktiv ist.

Für den IT-Sicherheitsexperten Sandro Gaycken ist die WikiLeaks-Veröffentlichung zwar eine „große Aktion“, aber gleichzeitig „unverantwortlich“. Gaycken ist ein ehemaliger Aktivist im Chaos Computer Club und lehrt derzeit Sicherheits- und Technikforschung sowie Informatik an der Freien Universität Berlin. Darüber hinaus berät er die Bundesregierung in Fragen der IT, des „Cyberwar“ und der Geheimhaltung. Nach seiner Ansicht werden die Veröffentlichungen „fürchterliche Konsequenzen“ für die CIA haben. Der US-Geheimdienst müsste in Sachen Cyberspionage wieder bei „Adam und Eva“ anfangen, da er jetzt „impotent“ sei. Dass Frankfurt als Spionagezentrum ausgewählt wurde, liege, so Gaycken, an der Größe des Konsulats und der zentralen Lage der Stadt mit ihren vielen „Datenknotenpunkten“.

Nur eine „Nettigkeit“

Dass Wikileaks seine Informationen von anonymen Quellen bezogen habe und erstmals die Dokumente vor Veröffentlichung bearbeitet und etwa Namen von CIA-Mitarbeitern oder andere Daten geschwärzt habe, ist für Gaycken nicht mehr als eine „Nettigkeit“, die an der Unverantwortlichkeit der Veröffentlichung letztlich nichts ändere. Unterdessen ist für die Linke im hessischen Landtag bewiesen, was „lange klar war“. Das Frankfurter US-Konsulat sei eine Festung einer IT-Geheimdienstgruppe für Computerangriffe gegen Ziele in Europa, Afrika und dem Nahen Osten. Damit sei einmal mehr das „verfassungs- und menschenrechtswidrige Treiben der Geheimdienste belegt“, so Ulrich Wilken, rechtspolitischer Sprecher der Partei.