Martin Schulz: Ein König und seine Damen: Will Schulz Kanzler werden, braucht er Linkspartei und Grüne

Martin Schulz ist ehrgeizig. Er will die SPD bei der Bundestagswahl so stark machen, dass er Bundeskanzler werden kann. Dazu müsste er die Sozialdemokraten wohl in eine Koalition mit der Linkspartei und den Grünen führen. Kann das funktionieren?

Martin Schulz hat ein klares Ziel formuliert. „Ich trete mit dem Anspruch an, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden“, sagte er bei seiner Vorstellung als SPD-Kanzlerkandidat. Eine Variante dafür wäre eine Koalition aus SPD, Linkspartei und Grüne, selbst wenn es in Umfragen dafür keine Mehrheit gibt. Aber inwieweit stimmt Wahl-Arithmetik mit der politischen Realität überein? Ist die Linke im Bund überhaupt regierungsfähig? Diese Zeitung hat einmal an der SPD-Basis nachgefragt, um herauszufinden, ob auch dort die Weichen auf Rot-Rot-Grün stehen.



Mike Josef ist seit 2013 Vorsitzender der Frankfurter SPD und seit der zurückliegenden Kommunalwahl auch Planungsdezernent in der Main-Metropole. Für ihn steht erst einmal fest, dass es Deutschland guttun würde, wenn die große Koalition nach der Wahl im September zu Ende ist. Ob die Linke regierungstauglich sei, daran zweifelt Josef aber noch. „Es reicht nicht, wenn die Linke mit erhobenem Zeigefinger auf die angeblichen Fehler der anderen Parteien hinweist. Sie muss sich auch bewegen“, sagt Josef und ergänzt: „Es reicht nicht, nur gestalterisch mitwirken zu wollen.“



Josef mahnt bei der Linken Verlässlichkeit an. Nach seiner Meinung gibt es innerhalb der Partei unterschiedliche Strömungen. Einen großen Knackpunkt, der einer rot-rot-grünen-Koalition möglicherweise im Wege stehen würde, ergäben die außenpolitischen Positionen der Linken. So zum Beispiel die Ablehnung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Auch vermutet Josef bei der Linken eine derzeit nationalistische Tendenz, die eher auf Abschottung als auf Europa setze.

"Nicht regierungsfähig"

„Eine rot-rot-grüne Koalition würde ich bevorzugen“, erklärt Rainer Fich. Der Bad Vilbeler SPD-Chef hält ebenso wie der Frankfurter Josef die große Koalition für ein Auslaufmodell. Konfliktpotenzial mit der Linkspartei sieht Fich indes nicht. Der Linken müsste klar sein, dass die Partei in einer Koalition nicht ihr komplettes Wahlprogramm durchsetzen könne, sagt er. Der Bad Vilbeler Genosse kann sich vorstellen, dass in möglichen Verhandlungen mit der Linken „außenpolitische Brücken“ gebaut und Kompromisse erzielt werden.

Keine großen Stücke auf ein rot-rot-grünes Bündnis hält dagegen Helmut Bruns. Das SPD-Urgestein aus Wehrheim hält die Linke derzeit für nicht regierungsfähig. Vor allem in der Außenpolitik gebe es seiner Ansicht nach bei der Partei noch große Defizite. Dass es auf Länderebene, wie in Berlin und Thüringen, solche Bündnisse gebe, ist für Bruns nicht vergleichbar mit einer solchen Koalition im Bund. Aber auch für den SPD-Veteranen ist eine große Koalition nicht wegweisend. „Es sind noch sieben Monate bis zur Bundestagswahl. Da kann noch viel passieren“, so Bruns.



Janine Wissler ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag. Auf die Möglichkeit von Rot-Rot-Grün im Bund befragt, kommen bei der Linken-Politikerin doch Zweifel auf. „Eine arithmetische Mehrheit ist noch keine politische Mehrheit“, sagt sie.



Für Wissler kommt es bei einer Koalition auf die Inhalte an. Und da steht bei ihr ganz oben auf der Agenda, dass eine Umverteilung stattfinden muss. Und zwar von „reich nach arm“. Hierzu gehöre dann zum Beispiel die Wiedereinführung der Vermögensteuer, keine Verschärfung des Asylrechts, keine Auslandseinsätze der Bundeswehr und eine sanktionsfreie Mindestsicherung für die Menschen. Letzteres zielt natürlich auf die von der rot-grünen Regierung unter Kanzler Gerhard Schröder eingeführten Hartz-IV-Gesetze ab. Für Wissler ist darüber hinaus entscheidend, dass die Versprechungen gegenüber den Wählern eingehalten werden und diese nicht nach Koalitionsverhandlungen gebrochen werden.



Unterdessen ist Kanzlerkandidat Schulz doch noch nicht an der Spitze angekommen. Denn in der Präferenz für den nur theoretischen Fall einer Kanzlerdirektwahl setzte sich laut einer Forsa-Umfrage die Amtsinhaberin und CDU-Chefin Angela Merkel wieder ganz leicht von ihrem Herausforderer Schulz ab: Sie verbesserte sich um einen Punkt auf 38 Prozent, er verharrt bei 37. Doch etwas könnte den Überflieger Schulz noch mehr stutzig machen. Mehr politische Kompetenz bei der Lösung der anstehenden Probleme Deutschlands sehen die Befragten nämlich weiter bei der Union (30 Prozent). Die SPD steht dabei bei 14 Prozent.