Personal: Wofür der Staat Sekretäre braucht

Mehr „Parlamentarische“ waren noch nie. Aber nicht nur das macht es Lobbyisten wie dem Bund der Steuerzahler leicht, Empörung zu produzieren. Die Minister-Assistenten sind in Überflüssigkeits-Verdacht, haben aber eine wichtige Funktion.

Die Nummer ist ein Bringer, garantiert. War 2005 so, 2009, 2013… Was also sollte Reiner Holznagel, den Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, davon abhalten, auch der Regierung Merkel IV als Startgeschenk zu bescheinigen, sie verpulvere Steuergeld für Personal, das „mehr Kosten als Nutzen stiftet“: die parlamentarischen Staatssekretäre.

35 haben Kanzlerin und Minister der großen Koalition bestellt – das ist Allzeit-Rekord. 33 waren es im Vorgänger-Kabinett, 30 bei Schwarz-Gelb von 2009 bis 2013. Rot-Grün genügten von 1998 bis 2005 noch 28 der Jobs, deren Inhaber im Regierungsviertel kurz „Parlamentarische“ genannt werden.

Von ihnen wissen zu wollen, ob die Steuerzahler-Lobbyisten recht haben, gleicht selbstverständlich der Frage an die Frösche, ob man vielleicht den Sumpf trockenlegen soll. Einerseits. Andererseits weiß niemand besser als die Parlamentarischen selbst, wofür sie eigentlich da sind. Und ob das funktioniert.

Eine diesbezügliche absolut unrepräsentative Umfrage im absolut unrepräsentativen Freundeskreis, bei den Regierten also, ergibt: Schweigen. Kichern. Aufgerissene Augen. Die Frage „Nee, oder? Im Ernst?“ Das ist insofern hübsch, als dieselben absolut Unrepräsentativen zuvor ebenso problemlos wie leidenschaftlich Bezeichnungen gewusst haben für die Staatssekretäre und das, was sie kosten, die in Reiner Holznagel das Gefühl tiefer Bestätigung geweckt haben würden.

Woher kommt der miese Ruf der Parlamentarischen Staatssekretäre, wenn kaum jemand weiß, was sie tun? Die Berliner Juristin Steffi Menzenbach fand das spannend. Wollte wissen, ob das Amt wirklich ein Parkplatz ist für Faule, Überbezahlte, Überflüssige. Und schrieb ihre Dissertation über „Die Parlamentarischen“. Menzenbachs Überzeugung nach etlichen Jahren Forschung: Das Amt ist unterschätzt. Und die Kritik gilt zumeist der reinen Anzahl – nicht aber der Funktion.

Schule für Minister

Kurz gefasst sind die Parlamentarischen das Bindeglied zwischen Bundestag, also dem Gesetzgeber, und Regierung, also der Vollzugsgewalt. Als „Schnittstelle zwischen Parlament, Ministerium und Öffentlichkeit“ hat Barbara Hendricks sie beschrieben. Hendricks war neun Jahre lang Parlamentarische im Finanzministerium, ehe sie Umweltministerin wurde. Die Erfinder des Amtes wären von ihrer Karriere begeistert gewesen. Denn genau so, als eine Art Minister-Schule, hatten sie sich das gedacht, 1966, zu Beginn der allerersten großen Koalition. Vorher war mehr als 15 Jahre diskutiert worden, ob es die Parlamentarischen überhaupt brauche.

Es gab und gibt Ernennungen, die ein sattes „Nein!“ als Antwort nahelegen. Weil sie unübersehbar aus reiner Koalitionsarithmetik resultieren, aus purem Regional- oder Geschlechterproporz. Weil sie ein Trostpflästerchen sind. Oder ein Geschenk für große Ausdauer in der Parlamentszugehörigkeit.

Nicht nur ein Witz

Aber es gibt auch die anderen; die Parlamentarischen, die sich ein dickes Ja! verdienen. Die Erfahrenen, die das Regierungsgeschäft lange kennen und ihre Minister wirklich entlasten. Und die Jungen, Engagierten, Ehrgeizigen, die lernen wollen, wie Regieren geht. Und sich dafür nicht vor den 14-Stunden-Tagen scheuen, von denen Peter Tauber erzählt, seit Mitte März einer von zwei Parlamentarischen im Verteidigungsministerium.

Alle treffen in den Ministerien auf Kolleginnen und Kollegen, die so heißen wie sie, ihr Amt aber sozusagen von der entgegengesetzten Seite angehen. Ihr Titel ist ebenfalls Staatssekretär – aber davor steht: beamtet. Der beste Witz über sie ist nur einen Satz lang: „Mir doch egal, wer unter mir Minister ist.“ Und das Schlechte dabei: Manchmal ist es gar kein Witz.

Die beamteten Staatssekretäre sind die Experten für die Verwaltung. Und fürs Fachliche. Manche wechseln mit ihren Ministern durch die Ressorts. Manche müssen stellvertretend für sie den Kopf hinhalten, bis zum, zumindest vorläufigen, Karriereende. Und manche landen ebenso unversehens im Ruhestand, weil die Regierung wechselt. 2005, als Merkel Kanzlerin wurde, tauschte die Union 43 Prozent der politischen Spitzenbeamten aus; die SPD kam 2013, als sie in die Regierung zurückkehrte, sogar auf 63 Prozent. Kostet natürlich auch jede Menge Geld. Aber ein befristetes Vertragsverhältnis für Führungskräfte, wie in der Wirtschaft üblich, sieht das Beamtenrecht nicht vor.

Auf oberer und oberster Beamtenebene hat sich aktuell allein der neue Innenminister Horst Seehofer fast hundert neue Stellen gegönnt; insgesamt kommt die Bundesregierung auf 209. Selbstverständlich protestiert der Bund der Steuerzahler auch dagegen; Präsident Holznagel attestiert Kanzlerin & Co., sie hätten „gar keine Scham“.

So ähnlich sah das auch der inzwischen verstorbene Göttinger Politologe Peter Lösche, als er Holznagels Vorgänger Karl Heinz Däke vor einem guten Jahrzehnt vorhielt, die Höhe seines Jahresgehalts vom Verband durch geschickte Portionierung zu verschleiern; laut Lösche lag es damals nur 5000 Euro unter den knapp 192 000, die die Bundeskanzlerin bekam. Allerdings bezahlen den obersten Lobbyisten nicht alle Steuerzahler, sondern nur die Mitglieder seiner Organisation.

Die Kosten pro Parlamentarischen beziffert der Steuerzahlerbund aktuell auf circa 500 000 Euro pro Jahr; zum Gehalt kommen die Ausgaben fürs Büro im Ministerium samt Personal und den Dienstwagen samt Fahrer. Zu viel?

Expertin Menzenbach befindet in ihrer Doktorarbeit, dass die Reibungsverluste im Regierungsgeschäft deutlich heftiger wären ohne die Parlamentarischen. Sie sind in beiden Welten zu Hause, der Legislative und der Exekutive, und können also auch zwischen beiden vermitteln. Sie liefern in den Ausschüssen, wie Peter Tauber sagt, zum Fachwissen der Beamten die Politik.

Über die nötige Zahl sagt das nichts. Der Streit darüber wird bei der nächsten Regierungsbildung – selbst ohne Steuerzahlerbund – in die nächste Runde gehen.

dfg f dgh tg