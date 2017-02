Norbert Lammert will die Zahl der Parlamentarier im Bundestag „deckeln“: Zu viele Abgeordnete im Bundestag?

Das wäre der parlamentarische Alptraum von Norbert Lammert. Nach der Bundestagswahl im September ziehen über 700 Abgeordnete in das Hauptstadt-Parlament ein. Der Grund liegt in den Ausgleichs- und Überhangmandaten, die durch den möglichen Einzug von Abgeordneten der FDP und AfD ins Parlament verursacht werden.

Um das zu verhindern, schlägt Bundestagspräsident Lammert eine sogenannte Kappungsgrenze bei der Zahl der Abgeordneten vor. Diese solle bei 630 liegen oder „etwas darüber oder darunter liegen“. Laut Wahlgesetz liegt „die Norm“ der Bundestagsabgeordneten bei 598. Bislang konnten sich aber die Parteien auf keine Lösung des Problems einigen. Ein letzter Versuch war Ende 2016 gescheitert.

Für den Verfassungsrechtler Hans Herbert von Arnim wäre die Zahl von 630 Abgeordneten „eigentlich schon zu viel“. Prinzipiell hält er das geltende Wahlrecht für „aberwitzig und völlig unverständlich“. Von Arnim macht auf die personelle Ausweitung des Bundestages durch Ausgleichs- und Überhangmandate aufmerksam. Bei der letzten Bundestagswahl im Jahre 2013 hätten vier Überhangmandate zu 29 Ausgleichsmandaten geführt.

Info: Das Überhangmandat Sogenannte Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei über die Erststimmen der Wähler mehr Mandate erringt, als ihr nach der Zahl der Zweitstimmen prozentual eigentlich zustehen. clearing

Das Eigeninteresse der Parlamentarier verhindere aber eine Änderung des Wahlrechts, so von Arnim. „Wenn FDP und AfD in den neuen Bundestag einziehen, dann müssen Parlamentarier anderer Parteien nämlich um ihren Job fürchten, wenn der Bundestag nicht gleichzeitig sehr viel größer wird“, so der Verfassungsrechtler.

Von Arnim könnte sich vorstellen, dass sich die Größe des Bundestages nach der Wahlbeteiligung richte. Das hieße im Klartext, dass der Bundestag umso größer wäre je größer die Wahlbeteiligung ist. Und umgekehrt natürlich. Das wäre allerdings die Kür. Absolute Pflicht aber sei es zu verhindern, dass der Bundestag im Herbst aus allen Nähten platzt.

Aber was halten die Abgeordneten aus der Region von einer Wahlrechtsreform? „Entscheidend ist nicht, wie viele Abgeordnete im Bundestag sitzen, sondern welche Rechte das Parlament gegenüber der Regierung und den Ministerien in Anspruch nimmt“, sagt Wolfgang Gehrcke, hessischer Bundestagsabgeordneter der Linken.

Allzu oft knicke der Bundestag vor der Bundesregierung ein, insbesondere wenn es um Militäreinsätze der Bundeswehr gehe. Auch der Hinweis auf die AfD, diese können für mehr Bundestagsabgeordnete sorgen, ist für Gehrcke nicht überzeugend. „Man muss die AfD politisch bekämpfen und sollte nicht glauben, das Problem zum Beispiel über die Zahl der Abgeordnetensitze wegtricksen zu können“, so der Abgeordnete weiter. Mehr Rechte für das Parlament sind für Gehrcke wichtiger, als die Zahl der Sitze.

Spielregeln nicht ändern

„Es ist sehr ärgerlich, dass die große Koalition die Zeit seit 2013 nicht genutzt hat, um einen über alle Parteigrenzen hinweg tragfähigen Vorschlag dafür zu machen, dass es nicht zu einer auch von uns nicht gewollten weiteren Vergrößerungen des Bundestages kommt“, ist die Meinung von Nicola Beer, Generalsekretärin der FDP und hessische Landtagsabgeordnete.

Nun seien für die nächste Bundestagswahl aber Wahlkreise bereits besetzt, Landeslisten aufgestellt – da sei es gute Tradition, dass nach Anpfiff des Spiels die Spielregeln nicht mehr geändert werden.

„In der neuen Legislaturperiode sollte daran gearbeitet werden, unser bewährtes Zweistimmenwahlrecht nicht weiter zu schwächen, etwa indem man die Wahlkreise moderat vergrößert und so einer überproportionalen Vergrößerung des Bundestages durch Ausgleichsmandate entgegenwirkt“, so die Auffassung der FDP-Politikerin.

Albrecht Glaser möchte nach der Bundestagswahl im September für die AfD ins Parlament einziehen. Er geht davon aus, dass die Zahl der Überhang- und Ausgleichsmandate zunehmen wird, wenn mehr Parteien in den Bundestag einziehen. „Im Grunde könnte der Bundestag viel kleiner sein. Auch im internationalen Vergleich ist er zu groß“, sagt Glaser, der sich vorstellen könnte, dass der Bundestag sich über die Wahlbeteiligung zusammensetzen könnte. So könnte es zum Beispiel für 100 000 Wähler ein Mandat geben.

„Das Problem entsteht dadurch, dass wir ein sehr kompliziertes System von Ausgleichs- und Überhangmandaten haben“, sagt der CDU-Abgeordnete Markus Koob. Wenn dieses Ausgleichssystem aber dazu führe, dass 700 oder mehr Abgeordnete im Bundestag seien, bestehe dringender Handlungsbedarf. „Zum einen entstehen dadurch erhebliche Mehrkosten für den Steuerzahler. Zum anderen entwerten wir dadurch auch die Bedeutung der direkt gewählten Abgeordneten, die immerhin eine sehr unmittelbare politische Legitimation durch ihre Wahl in ihren Wahlkreisen haben“, so Koob weiter.

Er halte aus diesen Gründen eine Begrenzung der Bundestagsmandate, die allein durch Ausgleichsberechnungen entstehen, unabhängig von der Frage, welche Parteien dem nächsten Bundestag angehören könnten, für erforderlich.

Zum Gespräch bereit

„Der Bundestag muss handlungsfähig bleiben“, ist das Credo der Frankfurter SPD-Bundestagsabgeordneten Ulli Nissen. Am wichtigsten sei, dass der Wählerwille in der Zusammensetzung des Bundestags so genau wie möglich abgebildet werde. Das hab das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber auch klar ins Stammbuch geschrieben. Der Vorschlag der Unionsfraktion, die Zahl der Abgeordneten auf 630 zu deckeln, nehme aber bewusst in Kauf, dass Überhangmandate die Zusammensetzung des Bundestags verfälschten und die Unionsfraktion einseitig begünstigt würde. „Deshalb haben alle anderen Fraktionen des Bundestags den Vorschlag abgelehnt“, sagte Nissen. Eine Reform des Wahlrechts müsse gewährleisten, dass die Zusammensetzung des Parlaments das Zweitstimmenergebnis möglichst genau wiedergebe. „Wenn der Bundestagspräsident auf dieser Basis einen neuen Vorschlag unterbreitet, sind wir zu weiteren Gesprächen gerne bereit“, sagte Nissen.