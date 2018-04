Zündstoff im Schloss: Knackpunkte der Kabinettsklausur

Knapp 24 Stunden nimmt sich das neue Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) von heute bis Mittwoch Zeit. Ein Überblick über die drängenden Projekte:

Finanzen: Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) weiß, was er will. Und damit werden es die einzelnen Ressortchefs mit Sonderwünschen für ihre Etats schwer haben. Der Finanzminister will bis Ende April den Entwurf für den neuen Bundeshaushalt vorlegen – ohne neue Schulden, die „Schwarze Null“ soll stehen. Und Scholz will sogar schaffen, was Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) noch nicht gelungen war: Der Anteil der Staatsschulden am Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll wieder, wie die EU vorsieht, unter 60 % sinken.

Diesel: Die Bundesregierung will Fahrverbote für Dieselfahrzeuge unbedingt vermeiden, ebenso wie eine blaue Plakette, die viele Diesel von der Fahrt in bestimmte Innenstädte ausschließen würde. Darum geht es nun um technische Nachrüstungen älterer Diesel, sogenannte Hardware-Lösungen, um den Ausstoß zu verringern. Die Autobranche lehnt das bisher ab. In der SPD gibt es Forderungen, die Autoindustrie müsse zu Nachrüstungen verpflichtet werden.

Flüchtlinge: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) macht Tempo, gibt den Hardliner. Bis zum Sommer soll sein „Masterplan für Migration“ mit konsequenteren Abschiebungen und schnelleren Asylverfahren im Kabinett vorliegen. Im September oder Oktober sollen dann bis zu fünf Zentren für Migranten, in denen das gesamte Asylverfahren abgewickelt wird, fertig sein. Für Ärger sorgt aktuell ein alter Streitpunkt aus den Koalitionsverhandlungen. Ein Gesetzentwurf zum Familiennachzug unter anderem für viele syrische Flüchtlinge sieht strenge Kriterien für die Auswahl von maximal 1000 Angehörigen pro Monat vor.

Kommissionen: Zwei Kommissionen müssen rasch gebildet werden – sie stehen für wichtige Vorhaben der Regierung. Und sie bergen enormen Zündstoff. Die Kohle-Kommission soll noch in diesem Jahr ein Enddatum für den Kohleausstieg benennen. Die Mobilitäts-Kommission soll bis Anfang 2019 eine Strategie erarbeiten, wie künftig eine bezahlbare und nachhaltige Mobilität aussehen kann.