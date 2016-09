Zweistellige Tariferhöhung bei privaten Krankenversicherern

Erdogan: Ausnahmezustand soll um 90 Tage verlängert werden

Istanbul. Präsident Erdogan kann in der Türkei per Dekret regieren, das Parlament hat nur noch wenig zu melden. Möglich macht das der nach Niederschlagung des Putsches verhängte Ausnahmezustand in der Türkei, den Erdogan nun um drei Monate verlängern will - mindestens. mehr