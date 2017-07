Zypernverhandlungen ohne Ergebnis beendet

Low-Cost-Airlines Fraport forciert Strategiewechsel: Billigflieger am Luxusterminal

Frankfurt. Nachdem der Streit zwischen Lufthansa und Fraport um Billigflieger in Frankfurt vorerst beigelegt ist, setzt der Flughafenbetreiber seinen angekündigten Strategiewechsel in die Tat um. Demnächst soll der Bau eines eigenen Flugsteigs für Ryanair und Co. beginnen. mehr