CSU nimmt Merkels Selbstkritik ezur Kenntnis: „Den Worten müssen Taten folgen“

„Das ist Quatsch“, hat Horst Seehofer vergangene Woche gesagt, und „das ist sogar bösartig“. Er macht das gerne: Schwarz für Weiß erklären. In diesem Fall ging es darum, dass das halbe Regierungsviertel davon redete, wie Seehofer der Kanzlerin einen Kniefall abverlange in Sachen Flüchtlingspolitik, und das andere halbe, wer von den beiden eigentlich sturer sei, sie oder er. „Uns kommt es nicht“, behauptete Seehofer, „auf das Eingeständnis von Fehlern an.“ Das „uns“ konnte durchaus als Pluralis Majestatis verstanden werden – und also als „ich“. Und Seehofer fügte noch an: „Das wäre zu viel verlangt.“

Montag darauf, Beginn 13.32 Uhr, aber geschieht genau das. Angela Merkel redet von Fehlern, die sie gemacht hat, nicht im vergangenen Jahr, nein, – lange zurück, „viele, viele Jahre“. Als sie und ihre Bundesregierung und andere, die sie „alle Verantwortungsträger“ nennt, es versäumten, die Flüchtlinge, die sich überall in der Welt auf beschwerliche Wege machten, zur Kenntnis zu nehmen. Nicht einmal als Thema, schon gar nicht als politische Aufgabe. Was sie nicht als Fehler kennzeichnet, im Gegenteil: ihr Verhalten vom vergangenen Herbst. „Ich stehe voll zu diesen Entscheidungen.“

Seehofers Worte

So wie Seehofer lange geredet hat, genau genommen ein ganzes Jahr, wie er Merkel „Staatsversagen“ vorgeworfen hat und ihr gedroht, sie vor dem Bundesverfassungsgericht zu verklagen, kann ihn das nicht anderen Sinnes machen. Eigentlich. Grundsätzliche Änderung ihrer Politik verlangt er von Merkel – und „vor allem eine Obergrenze“. Im aktuellen „Spiegel“ lässt es sich nachlesen: „Wir werden auf die Obergrenze von 200 000 nicht verzichten.“

Das ist der Stand. Am Dienstag tagt die CSU-Landtagsfraktion weitab von Berlin, im Kloster Banz. Die Chefin der CSU-Landesgruppe im Bundestag aber lädt, wie immer in Sitzungswochen, an ihren Stammtisch und sagt zu den dort versammelten Politik-Journalisten: „Mir liegt nicht daran, den Begriff zu fixieren.“ Dann erwähnt Gerda Hasselfeldt Worte wie „Richtgröße“ und „Orientierungsgröße“, nennt die Zahl 200 000 „eine Größenordnung“. Und dann betont sie, ein-, zwei-, dreimal, wie „selbstkritisch“ und wie „sehr wohltuend“ sie Merkels Erklärung empfunden habe.

Person des Ausgleichs

Man muss wissen: Hasselfeldt ist die Schlichtung in Person. Wenn Merkel und Seehofer überhaupt noch miteinander reden, wenn die Union noch nicht explodiert ist und die große Koalition gleich hinterher – dann ist ihr Anteil daran kaum zu überschätzen. Insofern ist ihr Lob für Merkel, einerseits, sehr wichtig – bedeutet aber, andererseits, so lange nichts, wie nicht auch Seehofer oder wenigstens die Seehoferischen sich zumindest ähnlich äußern.

Zu denen gehört gerade, ausnahmsweise, Markus Söder, Finanz- und Heimatminister, außerdem selbsterkorener Seehofer-Nachfolger. „Richtiger Ansatz“, ist sein Kommentar. Ergänzt um die nächste Forderung: „Aber natürlich müssen den Worten Taten folgen.“

Das ist ein wohlfeiler Satz – mit dem Söder nichts, aber schon gar nichts riskiert. Weil er immer passt, nach schrecklich viel Druck klingt und zugleich im absolut Vagen verharrt.

Allerdings passt der Satz, genau wegen des Unbestimmten, sehr gut zu Merkel. Seit Monaten verweigert sie die Auskunft darüber, ob sie eine vierte Amtszeit anstrebt. „Zu gegebener Zeit“, antwortet sie stur, auch am Montag. Aber selbst Hasselfeldt, die als Kanzlerin-Versteherin gelten darf, sagt am Dienstag, bis „auf den Sankt Nimmerleinstag“ wolle sie nicht warten.

Der Montags-Auftritt wird natürlich üppig interpretiert. „Kämpferisch“ sagen viele – also werde sie wieder antreten. Das ist, selbstverständlich, sehr kurz gedacht. Keinem Kanzler, keiner Regierungschefin der Welt ist egal, was später in den Geschichtsbüchern steht. „Aus eigener Souveränität ,es ist genug gesagt’, davor aber die Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik entscheidend geprägt“ macht sich, erst recht mit Merkels Selbstverständnis, dort besser als „wollte, wie Helmut Kohl, einfach nicht aufhören“ – oder auch „riskierte nach Dauerstreit mit Horst Seehofer eine Wahlniederlage“.

Apropos Streit: In Banz, in der Klausur, soll Seehofer gesagt haben, eine Einigung mit Merkel sei möglich, aber nicht garantiert. Er werde alles Menschenmögliche tun. Die CSU wolle die Verständigung, aber „nicht um den Preis der politischen Offenbarung“. Es ist, sozusagen, wenn überhaupt gerade erst eine Untergrenze erreicht.