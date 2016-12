80. Geburtstag von Papst Franziskus: „Ein mutiger Mann“

Herr Englisch, was würde sich der Papst zu seinem heutigen 80. Geburtstag wünschen?

ANDREAS ENGLISCH: Der Papst wünscht sich grundsätzlich nie Geschenke. An seinem Geburtstag lädt einer seiner engsten Vertrauten, Bischof Josef Krajewski, auf Wunsch des Papstes immer einige willkürlich ausgesuchte Obdachlose zum Mittagessen ein, die auf dem Petersplatz leben. Die Gäste dürfen auch ihre Hunde mitbringen.

Viele sagen, der Name des Papstes – Franziskus – sei sein Programm. Stimmt das?

ENGLISCH: Jorge Mario Bergoglio wählte als erster Papst der Geschichte den Namen Franziskus und sorgte damit für einen drastischen Einschnitt in der Geschichte der Päpste. Zum ersten Mal erteilte ein Papst damit dem Prunk und dem Luxus der Päpste eine Absage, den sie in ihrer Geschichte immer wieder entfaltet haben, und machte damit klar, dass die Päpste sich jahrhundertelang um die Botschaft des Jesus von Nazareth wenig geschert haben. Dieser Papst verlangt, dass die Päpste an die Seite der Armen und nicht der Reichen gehören.

Schlimme Zustände herrschen derzeit in Aleppo. Welche Lösungen hält der Papst für die aktuellen Krisen bereit?

ENGLISCH: Papst Franziskus arbeitet seit Monaten mit Unterstützung vieler sehr reicher Familien aus der ganzen Welt an einem Plan zur Hilfe für Syrien nach dem Krieg. Der Papst hat eine internationale Gruppe gegründet, die Syrien wiederaufbauen soll. Nach dem Krieg wird dort alles für eine normale Infrastruktur benötigt werden: Wasserleitungen, Schulen, Krankenhäuser. Christliche, aber auch muslimische Kreise hoffen, dass eine neutrale Macht, die keine eigenen Interessen verfolgt, den Syrern beim Aufbau hilft. Ich erlebe im Vatikan jetzt immer wieder, dass Geldgeber sich an den Papst wenden, weil sie ihn für die einzige glaubwürdige Leitfigur auf der Welt halten.

Lassen Sie uns über das Verhältnis des Papstes zu Deutschland sprechen. Welche Meinung hat er von unserem Land?

ENGLISCH: Papst Franziskus spricht gut deutsch, bewundert die Gedichte von Hölderlin und hat Deutschland wegen der Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen, immer wieder gelobt. Der Papst ist beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Deutschen. Er weiß aber auch, dass in Deutschland die katholische Kirche einen dramatischen Niedergang erlebt.

Von der Mittelmacht Deutschland zu den wirklich großen Mächten in der Welt. Welches Verhältnis hat er zu den USA, Russland und China?

ENGLISCH: Papst Franziskus hatte ein freundschaftliches Verhältnis zu Barack Obama, kritisierte seinen Nachfolger Donald Trump jedoch als einzigen Staatsmann schon während des Wahlkampfes in äußerst scharfer Weise. Ein Mann, der Mauern gegen Flüchtlinge errichte statt Brücken, sei kein Christ. Das Verhältnis zu Russland hat sich nach dem ersten historischen Treffen eines Papstes mit einem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche seit fast 1000 Jahren – bei Franziskus’ Besuch in Kuba – dramatisch verbessert. Das Verhältnis zu China ist schwierig, weil dort immer noch katholische Christen verfolgt und Priester und Ordensleute ins Gefängnis geworfen werden.

Sie sind ein Experte, wenn es um den Vatikan und die Päpste geht. Was zeichnet Papst Franziskus gegenüber seinen Vorgängern aus? Gab es eine vergleichbare Persönlichkeit?

ENGLISCH: Papst Franziskus zeichnet sich dadurch aus, dass er als erster Papst den Mut aufbringt zu sagen, dass seine Vorgänger über Jahrhunderte Fehler gemacht haben. Im Vatikan galt immer das unausgesprochene Gesetz, dass Päpste im Grunde bewunderungswürdige, heilige Personen seien. Es musste erst ein Mann aus Argentinien kommen, um die schlichte Wahrheit auszusprechen, dass der Prunk und die Protzerei der Päpste mit der Botschaft des Jesus von Nazareth nichts zu tun haben.

Was hat der Papst bis jetzt innerhalb der Kirche an Reformen auf den Weg gebracht?

ENGLISCH: Der Papst hat eine grundsätzliche Umkehr der katholischen Kirche bewirkt. Als erster Papst der Geschichte hat er homosexuelle Menschen um Vergebung für die Herabsetzung durch die Kirche gebeten. Als erster Papst hat er mit seiner Entscheidung für einen bescheidenen Lebensstil klargestellt, dass die Päpste an die Seite der Armen und nicht an die Seite der Herrscher gehören. Als erster Papst hat er den Ausschluss wiederverheirateter Geschiedener vom kirchlichen Leben zurückgenommen, und als erster Papst will er das Frauen-Diakonat einführen.

... und was ist ihm nicht gelungen?

ENGLISCH: Es ist ihm bisher nicht gelungen, die Abkehr der Europäer von der katholischen Kirche zu stoppen.

Für seine Reformen bekommt der Papst sicher nicht nur Beifallsstürme. Wer sind seine Widersacher?

ENGLISCH: Zurzeit zeigt sich, dass sich vor allem deutsche Kardinäle gegen den Papst positionieren, sowohl Kardinal Brandmüller als auch Kardinal Meisner und Kardinal Cordes haben keinen Zweifel an ihrer Kritik des Papstes gelassen, der ihrer Ansicht nach Verwirrung in die bisher klaren Positionen der katholischen Kirche vor allem zur Ehe gebracht habe.

Hätte er bei seinen Reformen diplomatischer vorgehen sollen?

ENGLISCH: Nein, von Anfang an hatte der Papst nur eine Chance, wenn er wirklich etwas verändern wollte, und zwar den offenen Konflikt zu suchen. In zwei Jahrtausenden hat der Vatikan gelernt, mit diplomatischen Ränkespielen Entscheidungen des Papstes zu verwässern. Ein Papst, der wirklich etwas ändern will, muss auf den Putz hauen.

Wie wird das Weihnachtsfest des Papstes aussehen?

ENGLISCH: Ein privates Weihnachtsfest des Papstes gibt es so gut wie nicht. Er muss sich ab 21 Uhr am Heiligen Abend auf die Christmette vorbereiten, kommt kaum vor drei Uhr nachts ins Bett und muss sich ab dem nächsten Morgen um sechs Uhr auf den Weihnachtsgottesdienst vorbereiten. Am Nachmittag des Weihnachtsfestes muss er die Vesper feiern und dann sich auf den Gottesdienst am Zweiten Weihnachtstag vorbereiten. Viel Zeit zum Feiern bleibt da nicht. Es wird nur ein spartanisches Abendessen an Heiligen Abend geben.