Interview zur Lage im syrischen Aleppo: „Es geht ums Überleben“

Die syrische Regierung hat die Stadt Aleppo vollständig von den Rebellen zurückerobert. Viele Menschen sind auf der Flucht. Conny Lenneberg, Regionalleiterin der Hilfsorganisation World Vision für den Nahen Osten, erzählt, wie groß die Not ist und was sie persönlich bei ihrer Arbeit antreibt.

Frau Lenneberg, in welchem Zustand sind die Menschen, denen Sie helfen?

CONNY LENNEBERG: Die Menschen, die zu unseren Helfern in die Stadt Idlib westlich von Aleppo kommen, sind nicht nur vom Krieg verletzt, sondern sie sind alle traumatisiert vom Krieg und vom Hunger. Die Wetterlage ist fürchterlich: Es ist kalt, es regnet, vor zwei Tagen hat es in Aleppo geschneit, es gibt keine guten Unterkünfte mehr. Die Kinder sind sehr verletzlich. Wir müssen schauen, dass die Katastrophe nicht größer wird, wenn der Winter richtig anfängt.

Wie helfen Sie den Menschen?

LENNEBERG: Wir gehen dorthin, wo die humanitäre Not am größten ist. Wir haben 1,5 Millionen Menschen Zugang zu frischem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen verschafft. Mit der Belagerung ist in Ost-Aleppo auch das Toilettensystem zerstört worden, da sind wir dabei, es wieder aufzubauen. Derzeit stellen wir auch Decken und Matratzen für die Ankommenden zur Verfügung. Und wir helfen mit Mutter-und-Kind-Kliniken und Kinderprogrammen.

Fühlen Sie sich genug unterstützt?

LENNEBERG: Wir sehen leider, dass die Spendenbereitschaft auch aus Deutschland abgenommen hat – möglicherweise, weil der Bürgerkrieg in Syrien schon so lange geht. Aber hier herrscht große Not. Es kommt Geld von der Bundesregierung, aber das ist projektgebunden. Wir müssen sehen, dass wir mehr Spendengelder bekommen, damit die Menschen hier nicht verhungern und erfrieren. Das ist das Mindeste, was wir tun können – dass die Kinder überleben, bis die Politiker endlich einen Waffenstillstand für ganz Syrien aushandeln. Wir können nicht weggucken.

Haben Sie noch Hoffnung, dass Frieden einkehrt?

LENNEBERG: Ja. Jeder Krieg kommt zu einem Ende. Ich sehe auch, dass es in vielen Ländern der Welt Demonstrationen gibt, dass der Krieg in Syrien aufhören muss. Nun, da wir alle uns auf Weihnachten freuen, muss die Tatsache ins Bewusstsein dringen, dass es den Menschen in Syrien schlecht geht. Was sagte Jesus: „Friede auf Erden“ – in Aleppo ist kein Frieden.

Woher nehmen Sie Ihre Motivation?

LENNEBERG: Von meiner Oma – sie ist im Zweiten Weltkrieg aus Schlesien geflüchtet, im tiefsten Winter mit vier kleinen Kindern. Es dauerte ein Jahr, bis sie in Deutschland in Sicherheit war. Und heute, 70 Jahre später, sehen wir im Fernsehen, dass wieder Menschen vor Krieg fliehen. Nur dass wir diesmal über die sozialen Netzwerke alles live miterleben können. Es ist so traurig: Da schreiben Kinder, auch junge Frauen und Männer: Das passiert gerade, helft uns – und die Welt schaut zu. Wie kann das sein im 21. Jahrhundert? Wenn ich in die Flüchtlingscamps gehe und sehe die Kinder, dann freuen die sich so sehr, dass wir uns um sie kümmern. Das ist es, was mich motiviert, und auch zu wissen: Wir sind alle gleich, unser aller Blut ist rot.