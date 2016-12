Im Interview: Wolfgang Greilich, FDP: „Wir müssen bei Abschiebungen konsequent sein“

Am vergangenen Mittwoch ist zum ersten Mal eine große Gruppe von Afghanen in ihre Heimat abgeschoben worden. 34 Männer wurden nach Kabul geflogen. Die deutschen Behörden hatten den Asylsuchenden kein Bleiberecht zugestanden. Menschenrechtsorganisationen und Linkspartei kritisierten das mit scharfen Worten. Ein Befürworter der Abschiebungen ist Wolfgang Greilich, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag und stellvertretender Landtagspräsident. Mit ihm sprach unser Redakteur Sven Weidlich.

Wie stehen Sie zu der Sammelabschiebung von Afghanen in deren Heimat?

WOLFGANG GREILICH: Es macht keinen Spaß, Menschen abzuschieben. Aber am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens muss es dazu kommen, wenn ein Flüchtling nachweislich keinen Anspruch auf einen Aufenthalt in Deutschland besitzt. Ansonsten müsste der Staat ja die Grenzen öffnen und jedem erlauben hier zu bleiben. Unser Rechtsstaat bietet Flüchtlingen alle rechtlichen Möglichkeiten, um prüfen zu lassen, ob sie verfolgt werden. Wenn am Ende eines Verfahrens feststeht, dass dem nicht so ist, dann bleibt nur die Abschiebung. Es kann nicht jeder hierbleiben. Ich habe keine Lust, der AfD in die Hände zu spielen.

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist prekär. Ist es dort für die Menschen denn sicher?

GREILICH: Afghanistan ist kein sicheres Land. Aber das Auswärtige Amt teilt uns mit, dass weite Teile als sicher einzustufen sind. In diese Landesteile kann man die Menschen zurückbringen. Kommt eine Person aus einem umkämpften Gebiet, dann darf man sie nicht dorthin abschieben. Das ist rechtlich überprüfbar.

Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass auch in Afghanistan der Winter Einzug hält, und dieser ist wesentlich kälter als bei uns. Kann man die Abschiebungen trotzdem rechtfertigen?

GREILICH: Ja, der Winter in Afghanistan ist hart. Aber wir müssen konsequent sein. Es gibt gerade bei uns in Hessen eine gute Beratung für Flüchtlinge, und das hilft ihnen. Es gibt ja auch eine ganze Menge Menschen, die freiwillig nach Afghanistan zurückkehren, und zwar mit Unterstützung der deutschen Behörden. Gerade die hessischen Behörden beraten sehr konstruktiv. Es gibt auch ein Rückführungsabkommen mit der afghanischen Regierung. Die internationale Gemeinschaft unterstützt den Wiederaufbau Afghanistans mit Milliardenbeträgen.