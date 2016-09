Die offiziellen und inoffiziellen Atommächte

China startet Notfallplan und Messung von Radioaktivität

Peking. China hat einen Notfallplan und Messungen von Radioaktivität an der Grenze zu Nordkorea gestartet. Das Umweltschutzministerium in Peking teilte mit, dass Messstationen in den drei nordostchinesischen Provinzen und in der Provinz Shandong „normal arbeiten”. mehr