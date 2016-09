Leif-Erik Holm: Vom Radiomoderator zum Newcomer im Landtag

Schwerin. Die AfD könnte in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Stand mit mehr als 20 Prozent in den Landtag einziehen. Spitzenkandidat Holm präsentiert die Rechtspopulisten gern als Familienpartei. Doch immer wieder schlägt er auch nationalistische Töne an. mehr