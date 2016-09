Sellering will „selbstverständlich” auch mit Linken reden

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) will nach dem Sieg bei der Landtagswahl auch Gespräche mit der Linken aufnehmen. Er werde „selbstverständlich” auch mit der Linken „ernsthafte Verhandlungen” führen, sagte er in Berlin.

„Wir haben jetzt zehn Jahre gut mit der CDU regiert, davor acht Jahre gut mit der Linken. Ich glaube, es wäre niemandem im Land vermittelbar zu sagen: Einer dieser Partner scheidet von vorneherein aus.”

Die SPD hatte die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern trotz Verlusten gewonnen und kann weiterregieren. Die stabilste Mehrheit hätte eine erneute Koalition mit der CDU wie in den vergangenen zehn Jahren. Möglich wäre aber auch eine Regierung mit der Linken. Rot-Rot gab es in Schwerin bereits von 1998 bis 2006.

Zuvor hatte auch der Linke-Vorsitzende Bernd Riexinger eine rot-rote Regierungskoalition in Mecklenburg-Vorpommern nicht ausgeschlossen. Die Genossen im Nordosten hätten erklärt, dass sie unter bestimmten Bedingungen dazu bereit wären, sagte Riexinger im ARD-„Morgenmagazin”. „Aber der Ball liegt jetzt erstmal im Feld der SPD.”

Die stabilste Mehrheit hätte eine erneute Koalition der SPD mit der CDU wie in den vergangenen zehn Jahren. Möglich wäre aber auch eine Regierung mit der Linken. Rot-Rot gab es in Schwerin bereits von 1998 bis 2006. Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) ließ zunächst offen, mit welchem Partner er in den kommenden fünf Jahren regieren will.

SPD-Chef Sigmar Gabriel gratulierte Sellering zum Wahlsieg und sprach von einer „tollen Leistung” und einem „super Ergebnis”. An die Adresse von Sellering sagte Gabriel: „Jetzt kommt ja nur noch die Kleinigkeit, dass Du einfach mal gucken musst: Mit wem setzt man am besten sozialdemokratische Politik durch. Ich bin sicher, das gelingt Dir im Handumdrehen.”

(dpa)