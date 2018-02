Gründer: 20-Punkte-Plan soll Start-ups anlocken

Stadt der Börse, der EZB und der Banken: Als Finanzplatz zählt Frankfurt weltweit zu den wichtigsten Städten. Bei Gründern und mutigen Unternehmern reicht es hingegen nicht mal in Deutschland zu einem Platz unter den beliebtesten Standorten. Das soll sich nun ändern: Mit einem 20-Punkte-Plan will die Region zum Standort Nummer eins in Europa werden.

Das Ziel ist ein großes: Nichts geringeres als ein Top-Standort für internationale Tech-Firmen und vielversprechende Start-ups hofft Frankfurt in den nächsten Jahren zu werden. Noch ist die Main-Metropole ein eher kleiner Stern am Start-up-Himmel, doch bereits in fünf Jahren will sich die Metropolregion mit Städten wie London, San Francisco oder dem Silicon Valley messen können. Um das zu erreichen, hat die Landesregierung zusammen mit Unternehmen und Hochschulen aus der Region einen Masterplan ausgearbeitet. In 20 Punkten wird darin der Weg beschrieben, der eine blühende Start-up-Landschaft am Main ermöglichen soll.

Optimale Bedingungen

„Die Infrastruktur, um das zu erreichen, ist hier perfekt“, lobt Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) gestern bei der Vorstellung des Masterplans im Frankfurter Gründerzentrum „Tech-Quartier“. So habe Frankfurt nicht nur eine optimale Verkehrsanbindung in alle Richtungen, sondern sei auch der wichtigste Finanzplatz in Kontinentaleuropa und besitze mit dem DE-CIX den größten Internetknotenpunkt der Welt. Dennoch tauchte Frankfurt im vergangenen Jahr in einer weltweiten Studie zur Attraktivität der Städte für Start-ups lediglich in den Top 55 auf. Doch überhaupt in dieser Liste zu sein, sei schon ein Erfolg, betont Thomas Funke vom Tech-Quartier.

Binnen fünf Jahren soll die Zahl der in Frankfurt ansässigen Start-ups von derzeit 300 auf 1000 steigen. Etwa die Hälfte davon soll auf Start-ups in der Finanzbranche, sogenannte Fintechs, entfallen. 15 bis 20 Millionen Euro will das Land in die Hand nehmen, um die 20 Punkte des Masterplans umzusetzen. Dabei geht es um Talentförderung, die Vereinfachung von Kooperationen, den Zugang zu Finanzkapital und die Vermarktung des Standorts.

Es sollen Entrepreneurship-Lehrstühle (für innovatives Unternehmertum) an allen regionalen Universitäten gegründet werden. Zudem soll die Kooperation zwischen den Universitäten und die Talentsuche vereinfacht werden. „Wenn ein Start-up wächst, dann kann es passieren, dass monatlich zehn neue Mitarbeiter eingestellt werden müssen“, erklärt Funke. Dann müssten die passenden Talente schnell zur Hand sein.

Des Weiteren sollen regelmäßig internationale Start-up- und Investorenkonferenzen in Frankfurt stattfinden. Zudem sollen Netzwerkevents in der Stadt ausgerichtet werden, um die weltweite Gründerszene mit Frankfurt vertraut zu machen.

Ähnlich wichtig wie ein großes Netzwerk sei jedoch der Zugang zum nötigen Kapital. Daher sollen Gründer zukünftig durch den 33 Millionen Euro schweren Fonds „Hessen Kapital III“ leichter an Geld kommen.

Auch die deutsche Börse nehme einen sechsstelligen Betrag in die Hand, um den Kontakt zwischen Gründern und Investoren zu fördern, verspricht Deutsche-Börse-Vorstand Hauke Stars. Stolz verkündet Funke eine neue Kooperation mit dem weltweit größten Start-up-Förderer „Plug and Play“ aus dem Axel-Springer-Konzern. Mit ihm habe man einen ersten großen Leuchtturm für den Standort gewonnen.

Steueranreize schaffen

Denn all die Bemühungen brächten keine Früchte ohne die nötige Vermarktung des Standorts. So soll eine Webseite die Community fördern. Start-ups, die sich für Frankfurt als Gründungsort entschieden haben oder dorthin umsiedeln wollen, soll mit einem „Welcome Package“ der rote Teppich ausgerollt werden. Auf internationalen Konferenzen werde die Rhein-Main-Region zudem beworben.

Die letzten Punkte des Masterplans befassen sich schließlich mit der Verbesserung der steuerlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen. So werden vor allem Steueranreize gefordert. Fünf bis 13 Jahre soll es dauern, bis alle Maßnahmen ihre Wirkung entfaltet haben. Spätestes dann, so hoffen die Beteiligten, ist Frankfurt ein führender Start-up-Standort.