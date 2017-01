AUSBLICK AUF DIE WOCHE

Das Jahr 2017 ist noch sehr jung. Doch in dieser Woche wird es seine Jungfräulichkeit verlieren. Die Amtseinführung des US-Präsidenten Donald Trump am Freitag stellt alles andere in den Schatten. Mit welchen Überraschungen setzt der Immobilien-Tycoon diesmal seine Anhänger in Verzückung, und stürzt gleichzeitig den Rest der Welt in Verzweiflung? Neben der Inauguration bietet die Woche noch einige hochkarätige Themen und Veranstaltungen. Stichworte: Börsenfusion, Davos, Grüne Woche, Winterkorn vor dem Untersuchungsausschuss, EZB, Bilanz der Frankfurter Volksbank und zum krönenden Abschluss der Start der Fußball-Bundesliga nach der Winterpause.

Warm anziehen

Anleger müssen sich warm anziehen. Aktienstrategen rechnen mit schwankenden Kursen, da Trump in ihren Augen ein Unsicherheitsfaktor bleibt. Schon vor seiner Amtseinführung hat der Republikaner die Märkte ordentlich durchgerüttelt. Nach seiner Wahl im November setzten die Anleger auf einen Wirtschaftsboom in den USA: Die Märkte stiegen. Nach seiner ersten Pressekonferenz dann die Ernüchterung: Die Investoren vermissten Details zu seinem Wirtschaftsprogramm. Aussagen zu einzelnen Branchen sorgten für Aufregung, etwa in der Pharmabranche, die Angst vor Ertragseinbußen hat, oder bei den Autokonzernen. Trump wird in dieser Woche die Schlagzeilen beherrschen.

Geheimtreffen zur Fusion

Die Fusion zwischen der Deutschen Börse und der London Stock Exchange ist am Finanzplatz Frankfurt und in der hessischen Landespolitik so umstritten, weil der Hauptsitz der neuen Börsen-Dachgesellschaft nach London abwandern soll. „Ausverkauf von Frankfurter Interessen“ schimpfen die einen. Die anderen sehen Frankfurt als großen Profiteur dieses Brückenschlages zum wichtigsten Finanzplatz in Europa. Heute ist Zeit zum Austausch der Argumente. Die Deutsche Börse lädt Politiker, Wissenschaftler, Banker und Börsianer zum traditionellen Jahreseröffnung in ihr Hauptquartier nach Eschborn. Am Dienstag steht das mit Spannung erwartete Geheimtreffen der Börsen-Chefs mit Ministerpräsident Bouffier und Wirtschaftsminister Al-Wazir auf der Agenda.

Hochsicherheitstrakt

Weltpolitik wird im Schweizer Bergdorf Davos gemacht, wenn die Mächtigen und Reichen dieser Welt zu ihrem elitären „Weltwirtschaftsforum“ (WEF) zusammenkommen – geschützt von 1000 Polizisten und bis zu 3000 Soldaten. Protektionismus und neue Handelsschranken sind diesmal die zentralen Themen. Die Bundeskanzlerin verzichtet das zweite Jahr in Folge auf ihre Teilnahme am WEF. Für die Bundesregierung sind Finanzminister Schäuble, Verteidigungsministerin von der Leyen und Gesundheitsminister Gröhe dabei. Stargast im alpinen Hochsicherheitstrakt wird wohl Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sein. Die Frankfurter Maleki-Gruppe lädt erneut zu „Frankfurt meets Davos“ ins Steigenberger Hotel Belvédère.

Grüne Woche

In Berlin beginnt die „Grüne Woche“. Die große Leistungsschau der Landwirte und der Lebensmittelindustrie soll durch Verbraucherschutzthemen an Relevanz gewinnen. Landwirtschaftsminister Schmidt will ein neues Fleisch-Siegel vorstellen und verspricht das lang ersehnte Ende des Kükenschredderns.

Draghis Laune

Wie reagiert EZB-Präsident Draghi auf die Rückkehr der Inflation? Nimmt er bei den Anleihekäufen endlich den Fuß vom Gas und leitet die Gegenbewegung ein, oder bleibt er sich treu, die Südeuropäer – vor allem sein Heimatland Italien – durch Nullzinspolitik bei Laune zu halten? Deutschlands Sparer haben eine eindeutige Antwort...

Wir machen den Weg frei

Im Herzen Frankfurts, wo die Zeil endet und die Freßgass’ anfängt, hat die Frankfurter Volksbank ihren Sitz. Bank-Chefin Eva Wunsch-Weber wird am Donnerstag die Jahresbilanz 2016 präsentieren und erfahrungsgemäß die Messlatte für die Konkurrenten in der Bankenmetropole sehr, sehr hoch legen...

„Wiko“ und der Kronzeuge

Zu einer Zitterpartie könnte der Auftritt des ex-VW-Konzernchefs Martin Winterkorn vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages werden. Der einstige Großverdiener unter Deutschlands Managern ist von einem Kronzeugen schwer belastet worden. Wird er angeklagt und schuldig gesprochen, stehen auch seine Altersbezüge von 3100 Euro täglich(!) zur Disposition.

Herbstmeister im Winter

Die langen, tristen Wochen ohne Bundesliga-Fußball gehen am Freitag zu Ende. Der 17. Spieltag steht auf dem Programm. Zum Start treffen die wackeren Freiburger auf Rekordmeister Bayern, der sich im Breisgau den Titel des Herbstmeisters – mitten im Winter – abholen wird. Die Eintracht muss gegen die ungeliebten Leipziger Bullen ran.