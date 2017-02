Aus der FNP-Wirtschaftsredaktion: AUSBLICK AUF DIE WOCHE

Sie blicken optimistisch in die Zukunft? Und auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt stimmt Sie positiv? Glückwunsch, dann gehören Sie zur Mehrheit der Deutschen, die optimistischer in die Zukunft blicken als die meisten anderen Europäer. Das hat die jüngste Umfrage des Marktforschungsunternehmens Nielsen ergeben. Vor allem die Job-Chancen bewertete fast 60 Prozent der Bundesbürger als gut oder sehr gut – der europäische Durchschnitt schaffte es hier im Vergleich nur auf 31 Prozent.

Opel

Vielleicht liegt es genau an diesem Optimismus, dass die Opelaner einer Fusion mit der PSA Group relativ positiv entgegensehen. Sie sei eine Möglichkeit, die eigene Strategie zu prüfen und sich weiterzuentwickeln, hieß es von Seite der Beschäftigten. Auch die Gewerkschaften sehen die mögliche Übernahme durch Peugeot Citroën inzwischen als Chance. Gleichzeitig fordern sie klare Zusagen hinsichtlich des Erhalts von Arbeitsplätzen und Standorten. Doch diese Forderung scheint angesichts des harten Kurses, den PSA-Sanierer Carlos Tavares bisher fährt, beinahe naiv. So sieht es auch Professor Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research der Universität Duisburg-Essen. Er hat errechnet, dass die Franzosen jährlich Kostensenkungen von 500 Millionen Euro – das entspricht dem Abbau von 6250 Stellen – realisieren müssten, um die General Motors-Tochter zu sanieren.

Am Donnerstag wird Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypris (SPD) nach Paris reisen, um mit ihrem Amtskollegen Michel Sapin über die Zukunft von Opel zu reden. Ob Zypris allerdings auf ihren französischen Kollegen in Sachen Arbeitsplatz- und Standortsicherung einwirken kann, ist fraglich. Anders als der französische Staat – er ist mit 14 Prozent an der PSA Group beteiligt – hat die Bundesregierung kein Mitbestimmungsrecht bei Opel. Unabhängig davon, scheinen General Motors und Peugeot Citroën bei der Übernahme mächtig aufs Tempo zu drücken. Die „Welt am Sonntag“ will erfahren haben, dass eine Vereinbarung über die Zukunft von Opel bereits am Donnerstag möglich sei. Dann nämlich präsentiert der französische Autobauer seine Jahreszahlen.

Bundesbank

Am selben Tag stellt Bundesbank-Präsident Jens Weidmann in Frankfurt die Geschäftsbilanz 2016 vor. Und die dürfte allem Anschein nach sehr positiv ausfallen. Bereits in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Europäische Zentralbank (EZB) dank steigender Zinseinnahmen aus dem milliardenschweren Anleihekaufprogramm mehr Gewinn macht. Und davon profitiert auch die Bundesbank, da die EZB ihren Überschuss komplett an die nationalen Zentralbanken der 19 Euro-Länder überweist – auf die Bundesbank entfallen entsprechend ihres Kapitalanteils an der EZB knapp 26 Prozent. Für 2015 hatte die Bundesbank dem Bund übrigens rund 3,2 Milliarden Euro Gewinn überwiesen.

Bausparkassen

Auch Bausparer dürfen hoffen: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wird morgen darüber verhandeln, ob Vertragskündigungen der Bausparkasse Wüstenrot aus dem Jahr 2015 rechtens waren. Geklagt hatten zwei Sparer im vergangenen Jahr vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht, dessen Richter entschieden, dass den Bausparkassen kein Kündigungsrecht zustehe. Das wollte Wüstenrot nicht akzeptieren und legte Revision ein. Die strittigen Verträge sind aus dem Jahr 1978 beziehungsweise 1999, die Kunden bekamen laut Wüstenrot Zinsen zwischen 3 und 4,5 Prozent – in Niedrigzinszeiten eine enorme Belastung für alle Finanzinstitute, die deshalb seit 2015 rund 260 000 Bausparer die Verträge gekündigt haben.

Experten fürchten eine wegweisende Entscheidung: Sollte sich der BGH gegen die Kassen entscheiden, bekäme die ganze Bausparkassen-Branche eine schwere Grippe, prophezeit Hans-Peter Burghof, Professor für Betriebswirtschaftslehre in Stuttgart. Durch solch ein Urteil müssten die Bausparkassen zusätzlichen Ballast tragen, den Wettbewerber wie Hypothekenbanken nicht haben. Für die betroffenen Bausparer jedoch wäre es ein Erfolg.