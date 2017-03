Aus unserer Wirtschaftsredaktion: AUSBLICK AUF DIE WOCHE

Nordirland steht vor einer schwierigen Regierungsbildung: Bei der zweiten Parlamentswahl innerhalb von zehn Monaten haben die pro-britischen Parteien ihre Mehrheit verloren. Ein Kollateralschaden des Brexit-Votums der Briten – würde doch aus der bisher praktisch unsichtbaren grünen Grenze zwischen der Republik Irland und dem unter Londoner Oberhoheit stehenden Norden die künftige EU-Außengrenze mit strengen Kontrollen versehen. Befürchtet wird, wohl nicht zu Unrecht, eine wirtschaftliche Talfahrt. Da hilft nur noch irischer Whiskey (anders als der schottische mit einem e geschrieben).

Schlecker-Prozess

„Ich glaube, Sie haben das nicht verstanden. Es ist nichts mehr da“: Diese Sätze von Meike Schlecker zur Finanzlage der Familie blieben haften. Doch so ganz der Wahrheit entsprachen sie wohl nicht – deshalb muss sich Meike Schlecker gemeinsam mit ihrem Vater Anton, mit Mutter und Bruder von heute an vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. 25 000 Mitarbeiter verloren durch die Pleite der Drogeriekette im Jahr 2012 ihren Arbeitsplatz – ein weit größerer Schaden als die 26 Millionen Euro, die die Schleckers vor der Insolvenz beiseitegeschafft haben sollen.

Die rechtlich schwierig einzuordnenden Vorwürfe dürften die Richter längere Zeit beschäftigen, bis Oktober sind Verhandlungstage festgelegt. Aber die Justiz hat ja ohnehin viel Zeit, selbst für offensichtlich sinnlose Verfahren: Am Tag nach dem Schlecker-Prozess beginnt beispielsweise in München die Verhandlung gegen den Künstler Wolfram Kastner, der mit mehreren Aktionen darauf hingewiesen hatte, dass auf der Fraueninsel im Chiemsee immer noch ein Denkmal für den als Kriegsverbrecher hingerichteten Nazi-General Alfred Jodl steht. Getarnt als Grabkreuz – dabei wurde die Asche des in Nürnberg gehenkten Chefplaners des Überfalls auf die Sowjetunion in die Isar und nicht in den Chiemsee geschüttet. Ein Skandal ist hier nur, dass es dieses Denkmal noch gibt, nicht aber die von Kastner angebrachte Hinweistafel („Keine Ehre für einen Kriegsverbrecher“).

DZ-Bank-Bilanz

Der deutschen Konkurrenz die Hacken zeigen wird am Dienstag aller Voraussicht nach die Frankfurter DZ Bank: Mit einem Vorsteuer-Gewinn von mehr als zwei Milliarden Euro (schon im ersten Halbjahr waren 1,57 Milliarden zusammengekommen) dürfte das soeben um die NRW-Schwester vergrößerte Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken alle anderen Institute übertreffen – Deutsche und Commerzbank sowieso, aber auch HVB und KfW.

Fragen aufwerfen dürfte bei der Bilanzvorlage auch der überraschende Abgang des langjährigen Kapitalmarkt-Vorstands Lars Hille. Der 54-Jährige werde seinen Mitte Oktober auslaufenden Vertrag nicht verlängern, weil er eine neue berufliche Aufgabe in Aussicht habe, so die Bank. Ob Hille, seit Mitte Januar Vorsitzender des Börsenrats der Frankfurter Wertpapierbörse, wohl bei der Deutschen Börse aufschlägt? Dort steht der Vorstandschef nach der so gut wie gescheiterten LSE-Fusion mächtig unter Druck. Aufsichtsratschef Joachim Faber musste Carsten Kengeter am Wochenende schon demonstrativ den Rücken stärken – dann dauert es in der Regel nicht mehr lange bis zur Präsentation des Nachfolgers.

ITB-Beginn

Am Mittwoch beginnt in Berlin die weltgrößte Reisemesse, die ITB. Die Veranstalter-Branche steht mächtig unter Druck, seit ihr mit viel Aufwand hochgepäppeltes Billigflugreiseziel Türkei arg schwächelt. Die Deutschen wollten zuletzt nicht mehr Urlaub machen im Land des angehenden Diktators Recep Tayyip Erdogan, wo meist nicht so ganz klar ist, wer gerade für welche Bombe zuständig war. Erdogan wirft selbige auf die Kurden, die eigene Luftwaffe auf Erdogan, die Kurden (oder doch der IS?) auf Städtetouristen. Zuletzt sollen sich die Buchungszahlen an türkischen Stränden aber erholt haben – den betreffenden Urlaubern kann man da doch nur „Schöne Ferien“ wünschen.

EZB-Ratssitzung

Am Donnerstag wird es ungemütlich für den Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi. Seit die Inflation am Dienstsitz Frankfurt klar über den EZB-Zielwert von unter 2,0 Prozent hinausgeschossen ist, verlieren die deutschen Sparer bei anhaltendem Nullzins jeden Tag Kaufkraft. Der Druck auf den EZB-Rat in Richtung Zinserhöhung steigt – allerdings will die Notenbank noch bis Jahresende Anleihen aufkaufen, und eine gleichzeitige Zinserhöhung scheint ebenso unwahrscheinlich wie ein Über-Bord-Werfen des eigenen Ausblicks. Sparer sollten am besten zum Kreditnehmer umschulen.