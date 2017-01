Verhandlungen über Freihandelsabkommen ausgesetzt: Abschied von TTIP

Es klingt mehr nach Wunschdenken denn nach Realität: „Die bisherigen Fortschritte stimmen uns zuversichtlich, dass wir mit weiterem Einsatz erreichen können, was wir 2013 beschlossen haben: Ein ehrgeiziges, ausgeglichenes, umfassendes und mit hohen Standards ausgestattetes Abkommen zu schließen.“

Die Rede ist von TTIP, jenem Freihandelsvertrag, der seit nunmehr vier Jahren mit den Vereinigten Staaten verhandelt wird – oder vielmehr wurde. Denn das Papier liest sich eher wie eine „Trauerrede“ auf ein Abkommen, das nie eines werden wird, sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), dieser Zeitung.

Kein Recht, sondern Macht

Darin beschreiben beide Seiten die bisherigen – recht übersichtlichen – Fortschritte. 15 Verhandlungsrunden hat es gegeben, die letzte im vergangenen Oktober. Lediglich in einem Bereich sind sich USA und EU in den mehrjährigen Gesprächen tatsächlich spürbar näher gekommen: bei Pharmazeutika. Lange hält es für denkbar, dass dazu ein „gesondertes Abkommen“ geschlossen werden könnte. Wie es um die Zukunft des geplanten Vertrags steht, zeigt auch der in dem Papier völlig fehlende Hinweis auf Fortsetzungen der Verhandlungen. Dabei hatte sich EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström im Herbst noch zuversichtlich gezeigt.

Inzwischen dürfte aber auch sie die Hoffnung aufgegeben haben, dass die Gespräche unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump und dessen eigens geschaffenem Handelsrat im Weißen Haus noch Aussichten auf Erfolg haben. Dem neuen Gremium steht Peter Navarro vor, ein Wirtschaftsprofessor und Freihandelsgegner, der in diesem Zusammenhang ein Buch mit dem Titel „Tod durch China“ geschrieben hat. Handelsbeauftragter Robert Lighthizer wird ihm dabei wohl zur Seite stehen, der Anwalt war bereits für seine Klienten in einigen Antidumping-Fällen aktiv. Auch er gilt – wenig überraschend – als Gegner von Freihandel. Der Finanzexperte und Milliardär Wilbur Ross wird neuer Handelsminister und dürfte als solcher der Linie Trumps folgen: getreu dem Motto „America first“ – Amerika zuerst. Er dürfte gemeinsam mit Navarro die Handelsleitlinien prägen.

Wenig kompromissbereit

Gerade erst hat der neue US-Präsident Trump auf deutsche Autobauer geschimpft und Strafzölle in Höhe von 35 Prozent angekündigt. „Trump will kein Recht walten lassen, sondern Macht“, sagte der Handelsausschussvorsitzende Lange dazu. Denn mit seiner Drohung würde der neue US-Präsident die Regeln der Welthandelsorganisation verletzen, nach der solche Sanktionen nicht selektiv erhoben werden dürfen. Lange fürchtet deshalb um den Bestand der internationalen Handelsregeln, denen sich die meisten Länder „weitestgehend unterwerfen“. Sollten die USA nun aus der Reihe tanzen, könnte das ganze Konstrukt ins Wanken geraten.

Wie wenig kompromissbereit die neue US-Administration in Zukunft wohl sein wird, lässt auch das jüngste Wiederaufrollen eines alten Falls erahnen: Die WTO hatte die EU bereits wegen ihres Importverbots von hormonbehandeltem Rindfleisch verurteilt, die Gemeinschaft musste Strafe zahlen. Gleichzeitig hatte Brüssel mit Washington aber einen Kompromiss ausgehandelt, nach dem die USA jährlich mehr als 60 000 Tonnen unbehandeltes Rindfleisch zollfrei in die EU importieren dürfen. Auf Druck der US-Agrarwirtschaft wurde der Fall nun neu aufgerollt: „Das ist ein Signal, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr zu Zugeständnissen bereit sind“, glaubt auch Lange. Ein Kommissionssprecher unterstrich gestern die Befürchtungen des Handelsexperten: Der Fall bedeute „einen sehr unglücklichen Rückschritt in den Handelsbeziehungen, die wir fortzusetzen hoffen.“