Neuer Studiengang: Accadis setzt auf Digitales

Die Accadis-Hochschule in Bad Homburg gibt sich als Vorreiter in der deutschen Hochschul-Landschaft. Das private Bildungsinstitut führt daher den Bachelor-Studiengang „Digital Business Management“ ein, der Betriebswirtschaft und Digitalisierung verbindet. Accadis-Chefin Gerda Meinl-Kexel hat in der Vergangenheit ein gutes Händchen dafür bewiesen, was Zukunft hat.

Der digitale Wandel treibt die Wirtschaft an. Start-ups sorgen täglich mit Innovationen für Tempo. Konzerne, kleine und mittlere Unternehmen benötigen Manager, welche das „Digital Business“ im beruflichen Alltag aussteuern. Der Digitalverband Bitkom forderte jüngst von der neuen Regierung, Programmieren als Schulfach einzuführen. „Mindestens genauso dringend wie IT-Experten benötigt die Wirtschaft aber Manager, die den digitalen Wandel effizient steuern. Das bestätigen unsere Kooperationspartner aus der Wirtschaft“, sagt Accadis-Präsident Professor Florian Pfeffel. „Der Bachelorstudiengang Digital Business Management bildet junge Menschen zu betriebswirtschaftlich versierten Managern aus, welche die Potenziale der Digitalisierung erkennen und im Unternehmen erfolgreich einsetzen.“

Anerkannte Einrichtung

Dass die Digitalisierung in der staatlich anerkannten Bad Homburger Fachhochschule Einzug hält, ist ein Verdienst von Gerda Meinl-Kexel. Sie hat das Institut vor 37 Jahren gegründet, ist geschäftsführende Gesellschafterin – heute gemeinsam mit ihrem Sohn – und nach wie vor Motor, Herz und Seele der angesehenen Bildungsinstitution. Aus den Anfängen eines Schreibmaschinenkurses für Sekretärinnen ist eine anerkannte Einrichtung geworden, die inzwischen Kindergarten, Grundschule, Gymnasium und Hochschule umfasst. 550 Studierende werden in der Kurstadt von 45 Dozenten betreut.

Der neue Studiengang verbindet digitale Inhalte mit betriebswirtschaftlichen Grundlagenmodulen. Die Studenten besuchen die Schwerpunktvorlesungen Digitale Strategien und Geschäftsmodelle, Datensicherheit und Compliance, Internet and Social Media Marketing sowie Global Digital Transformation and Society. „Zudem fokussieren diverse Grundlagen- und Wahlmodule digitale Themen wie das Modellieren von Geschäftsprozessen, virtuelle Organisationen, Innovationsmanagement, Entrepreneurship und Big Data“, so Pfeffel.

Drei Varianten

In den Vorlesungen schulen die jungen Leute ergänzend Kernkompetenzen wie Teamfähigkeit und lernen Projektmanagement kennen. Der Studiengang werde in den Varianten Vollzeit, Dual oder Studium plus Praxis angeboten. „In jeder Variante wenden die Studierenden die Theorie direkt in der Praxis an.“

„Die Gespräche mit unseren Kooperationspartnern über den neuen Studiengang laufen gut“, so der Präsident weiter. „Partner wie Ameropa und Antelope suchen bereits für den Studienbeginn im Oktober 2018 duale Studierende.“ Weitere renommierte Unternehmenspartner seien sehr interessiert. „Wie alle Accadis-Bachelorstudiengänge führt auch der Studiengang Digital Business Management zum staatlich und international anerkannten Abschluss Bachelor of Arts B. A.“, betont Professor Pfeffel. Die Studiengebühren an der privaten Accadis-Hochschule liegen je nach Studiengang zwischen 300 und 750 Euro monatlich.

