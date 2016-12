Lufthansa und die Konkurrenz: Air-Berlin-Misere beflügelt den Kranich

Nach langen Jahren erbitterten Widerstands gegen die übermächtige Deutsche Lufthansa wird sich die verlustträchtige Air Berlin dem hiesigen Marktführer wohl bald komplett ergeben müssen: Den 38 Fliegern, die die zweitgrößte deutsche Airline nun an die Lufthansa vermieten muss, dürften in einem Jahr auch die restlichen rot-weißen Maschinen folgen, die Air Berlin nach ihrer geplanten Dreiteilung bleiben. Die Lufthansa braucht das Fluggerät, um sich selbst in Deutschland behaupten zu können.

Für seine markigen Sprüche ist Michael O’Leary seit langem bekannt. Heute noch lässt der Ryanair-Chef kaum eine Gelegenheit aus, seine Wettbewerber zu verspotten. Und auch als Prophet betätigt sich der hemdsärmelige Ire immer wieder gerne: Wegen ihrer hohen Kosten seien die großen Konkurrenten „zum Untergang verdammt“, ist er nie müde geworden zu betonen. Bewahrheitet hat sich diese Prophezeiung nicht. Noch nicht, muss man einschränken. Denn zumindest mit seiner Voraussage zu Air Berlin scheint das „enfant terrible“ richtig gelegen zu haben: „Etihad wird versuchen, Air Berlin an die Lufthansa abzugeben, und die werden sie mit Eurowings verschmelzen“, prophezeite O’Leary vor fast einem Jahr.

Nachdem der Verwaltungsrat von Air Berlin nun ausgerechnet Lufthansa-Manager Thomas Winkelmann zum neuen Vorstandschef berufen hat, sieht es tatsächlich ganz danach aus. Natürlich will man bei Air Berlin und bei der Lufthansa – die den erfahrenen Manager bereitwillig zur Verfügung gestellt hat – nichts von solchen Spekulationen wissen. Offiziell soll Winkelmann lediglich dafür Sorge tragen, dass die 38 Air-Berlin-Maschinen, die laut Beschluss vom Freitag samt Crew für sechs Jahre an den großen Konkurrenten vermietet werden, reibungslos in den Lufthansa-Konzern integriert werden. 33 Flieger sollen bis zum Frühjahr kommenden Jahres unter das Dach der ambitionierten Billigtochter Eurowings schlüpfen, fünf an die österreichische Tochter „Austrian Airlines“ gehen.

Etihad ist gescheitert

Aber tatsächlich scheint dieser „Wet-Lease“-Vertrag nur der Anfang zu sein. Nährboden für diese Annahme sind die gewaltigen Umbrüche in der Luftfahrt-Branche. Aggressive Billigfluggesellschaften wie Ryanair und Easyjet drängen verstärkt auf den deutschen Markt und setzten nicht nur Air Berlin, sondern auch die Lufthansa unter Druck. Während Lufthansa-Chef Carsten Spohr deshalb seine hauseigene Billigtochter Eurowings mit Hochdruck ausbaut, hat der Großaktionär und ständige Geldgeber von Air Berlin, Etihad, seine einst hochfliegenden Pläne für die deutsche Tochter aber längst aufgegeben. Die große Lufthansa sollte Air Berlin eigentlich in Bedrängnis bringen und neben anderen Beteiligungen Etihad damit helfen, eine Welt-Airline aufzubauen – ähnlich, wie es dem Nachbar-Emirat Dubai mit der Fluggesellschaft Emirates gelungen ist. Aber mit seinem Deutschland-Projekt ist der expansionshungrige Golf-Carrier krachend gescheitert. Trotz zahlreicher Sanierungsversuche hat Air Berlin im vergangenen Jahr einen Rekordverlust von fast einer halben Milliarde Euro eingeflogen; dieses Jahr wird der Verlust aller Voraussicht nach noch größer ausfallen. Die Nettoschulden summieren sich auf mehr als eine Milliarde Euro; auch das negative Eigenkapital hat diese Marke schon überschritten.

Und es sieht ganz danach aus, als ob die staatliche Airline aus dem Emirat Abu Dhabi die Lust daran verloren hat, die verlustträchtige und hochverschuldete Air Berlin noch länger zu subventionieren. Mit ihrem Kauf von 21,2 Prozent der Anteile bewahrten die Scheichs aus Abu Dhabi die hauptstädtische Airline schon Ende 2011 vor der Bruchlandung. Seitdem haben sie die Berliner Airline mit Zuschüssen von mehr als einer Milliarde Euro in der Luft gehalten. Aber sie haben über die Zubringer- und Verteilflüge ihrer deutschen Tochter hinaus kein großes Interesse mehr an deren Europa-Geschäft, das Ryanair &Co in einen Billigflug-Markt verwandelt haben. Die Araber, die inzwischen 29,2 Prozent an Air Berlin halten, verbrennen ihre Petro-Dollars in den rot-weißen Fliegern, weil diese möglichst viele Bundesbürger übers Drehkreuz Abu Dhabi in die Ferne befördern sollten.

Deshalb hat Etihad nicht nur beschlossen, dass Air Berlin 38 seiner insgesamt 146 Flieger an den bisherigen Erzrivalen Lufthansa abgibt: Darüberhinaus wird Air Berlin auf Geheiß seines frustrierten Großaktionärs auch die 33 Maschinen seiner österreichischen Tochter Niki in einen neuen touristischen Verbund einbringen, in der auch die Flieger des bisherigen Konkurrenten Tuifly landen. Die Gesellschaft mit dem Projektnamen „Blue Sky“ soll im kommenden April starten und vor allem die bisherigen Sonnenziele von Air Berlin im Programm haben.

Zweifel an neuer Air Berlin

Im Zuge dieser Dreiteilung schrumpft deren Flotte um fast die Hälfte auf 75 geleaste Flieger. Die werden nach offizieller Verlautbarung „die neue Air Berlin“ bilden, die sich – passend zum Premium-Profil von Etihad – auf Geschäftsreisende konzentrieren und vor allem von Berlin und Düsseldorf aus als reiner Netzwerk-Carrier Wirtschaftsmetropolen in Europa aber auch auf der Langstrecke ansteuern soll, besonders nach Nordamerika. Weitere Basen wird es in Deutschland nur an den Flughäfen Stuttgart und München geben. Aus Frankfurt, Hamburg, Paderborn, Köln und Leipzig zieht Air Berlin dagegen Flugzeuge und Crews ab. 1200 der 8600 Jobs sollen wegfallen.

Dass diese „neue Air Berlin“ profitabel unterwegs sein wird, glaubt aber kaum ein Luftfahrt-Experte – zumal ihr jetzt auch noch der US-Allianzpartner American Airlines abhanden gekommen ist. Der hat die Zusammenarbeit zum kommenden Frühjahr aufgekündigt. Hinzu kommt, dass gerade auf den US-Strecken der Wettbewerb massiv zunimmt. „Warum also nicht das mutmaßlich ohnehin zum Scheitern verurteilte restliche Air-Berlin-Geschäft komplett an die Lufthansa abgeben?“ fragen sich viele Beobachter.

Hilfsgesuch beim Erzfeind

Diese Gedanken-Spiele scheint selbst Etihad-Chef James Hogan zu betreiben, der bei den Scheichs nicht mehr wohl gelitten ist. Anders ist kaum zu erklären, dass er nun ausgerechnet bei der Lufthansa angeklopft hat, um personelle Unterstützung bei dem neuerlichen Sanierungsversuch von Air Berlin zu erhalten – und dem deutschen Erzfeind im Gegenzug Gemeinschaftsflüge zwischen Frankfurt, München und Abu Dhabi zugestanden hat. Für viele Beobachter ein deutliches Indiz dafür, das sich Etihad bei Air Berlin zurückziehen wird und die verbliebenen 75 Flieger auch noch unter das Dach der Lufthansa-Gruppe schlüpfen werden. Dem Vernehmen nach hat Hogan in seiner Not sogar auf ein weit größeres Kooperationsabkommen mit Lufthansa gedrängt – sich damit aber bei Carsten Spohr zunächst eine Abfuhr eingehandelt. Zunächst. „Wir können uns vorstellen, unsere Kooperation in der Zukunft auf andere Bereiche auszuweiten“, sagte Spohr immerhin.

Tatsächlich spielt Hogans Not dem Lufthansa-Chef in die Hände. Um den in Deutschland rasant expandierenden ausländischen Billigfluggesellschaften – allen voran Ryanair und Easyjet – endlich Einhalt gebieten zu können, arbeitet er fieberhaft daran, die Billigflugtochter Eurowings auszubauen. Neben den 33 Air-Berlin-Maschinen werden Anfang kommenden Jahres noch 51 Maschinen von Brussels Airlines bei Eurowings andocken – die lila-blaue Flotte kommt damit auf respektable 180 Flieger.

Spohrs Kalkül: Je größer Eurowings wird, desto weniger Platz bleibt für Ryanair, Easyjet und die anderen Aero-Discounter. Deshalb hätte er gerne noch mehr Masse für die eigene Billigfluggesellschaft. Zumal Eurowings zum kommenden Sommerflugplan auch am Lufthansa-Drehkreuz München eine Basis eröffnen wird – und es inzwischen ganz danach aussieht, als ob der hauseigene Low-Coster 2018 sogar Frankfurt anfliegen wird, um den Heimatflughafen gegen Ryanair zu verteidigen.

Alarm im nächsten Winter?

Und sollte sich erwartungsgemäß abzeichnen, dass auch die „neue Air Berlin“ tatsächlich scheitert, könnte es sich Spohr ohnehin nicht leisten, tatenlos zuzusehen, wie die ausländische Konkurrenz deren Fell unter sich aufteilt. Spätestens dann würde die Lufthansa sich daran machen, die verbliebenen Air-Berlin-Maschinen ab Bord zu holen. Gewappnet ist sie für diesen Notfall ja nun: Mit Winkelmann an der Spitze von Air Berlin wird Spohr zweifellos als erster entsprechende Warnsignale erhalten.

Sollte das Herrscherhaus in Abu Dhabi nicht vorher schon die Reißleine ziehen, rechnen Experten damit, dass dieser Notfall schon zum kommenden Winter eintreten könnte. Denn Air Berlin hat es bislang nie geschafft, sich im Sommer ein ausreichendes finanzielles Polster für das – in der gesamten Branche – traditionell magere Winterfluggeschäft zuzulegen. So sah sich Etihad Anfang des Monats gezwungen, Air-Berlin dessen Tochter Niki für 300 Millionen Euro – und damit zu einem Vielfachen des eigentlichen Werts – abzukaufen und Niki selbst in den neuen touristischen „Blue-Sky-Verbund“ einzubringen. Ein Zwischenschritt, der gar nicht nötig gewesen wäre und dessen einziger Zweck es gewesen ist, die Kasse von Air Berlin soweit zu füllen, um die zunächst rettenden Deals mit der Lufthansa und TUI realisieren zu können. Noch einmal werden die Scheichs in Abu Dhabi dem Vernehmen nach aber nicht zu einer Kapitalspritze bereit sein. „In Abu Dhabi ist die Geduld erschöpft; man würde sich sehr schwer damit tun, noch mal Geld in die deutsche Tochter zu investieren“, heißt es aus deren Umfeld.