Allianz gegen Autobranche: Treuhänder soll Unfalldaten hüten

Energieversoger Mainova hat nun 3. Sorgenkind

Frankfurt. Bislang hat die Mainova AG vor allem Geld mit ihren Beteiligungen an den Gaskraftwerken im bayerischen Irsching und in Bremen verbrannt. Inzwischen zahlt der Energie-Konzern – an dem die Frankfurter Stadtwerke mit 75,2 Prozent beteiligt sind – aber auch bei seiner ... mehr