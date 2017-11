Am Ende entschied das Los

Für die deutschen Bewerber war es ein herber Schlag – und das schon lange bevor die Sieger bekannt gegeben wurden. Denn nicht nur Bonn schaffte es nicht in die Stichwahl um den neuen Standort der Europäischen Agentur für Arzneimittel (EMA), die an Amsterdam geht. Auch Frankfurt, dem im Rennen um die Europäische Bankenaufsicht (EBA) durchaus Chancen eingeräumt worden waren, schied schon vorzeitig aus.

Trotz aller Unterstützung des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers Wolfgang Clement (SPD) für die Bonner Bewerbung und des einstigen Finanzministers und Euro-Namensgebers Theo Waigel (CSU), der Frankfurts Kandidatur gefördert hatte. Der künftige Sitz der Finanzbehörde heißt Paris.

Estnischer Minister zieht

Besonders pikant war die Entscheidungsfindung. Denn in beiden Fällen besiegelte am Ende eine Losziehung das Schicksal der beiden EU-Agenturen und ihrer Mitarbeiter. So hatten es die Mitgliedstaaten für den Fall einer Pattsituation vereinbart. Der estnische Minister für europäische Angelegenheiten, Matti Maasikas, entschied schließlich mit seinem Griff in eine durchsichtige Schale. „Und das haben Sie großartig gemacht“, lobte Halbe Zijlstra, der niederländische Außenminister, das Ergebnis. Auch Frankreichs Europaministerin Nathalie Loiseau bekundete dem Esten „sehr viel Talent“.

Dabei sollte nur im Fall eines Patts nach drei Runden mit Punktevergaben per Los entschieden werden. Im idealen Szenario aber wären jeweils die beiden aussichtsreichsten Kandidaten in die letzte Runde gelangt, in der eine Stichwahl eine Mehrheit hätte bringen sollen. Doch vergebens – zu begehrt waren beide Agenturen, zu viele Allianzen waren im Hintergrund formiert worden.

Tatsächlich dürfte der Beschluss, und die Art und Weise, wie er getroffen wurde, auch für London ein herber Schlag gewesen sein. Lange hatte sich das Vereinigte Königreich gegen die Konsequenz aus dem angekündigten Austritt gewehrt, die bereits im Juni unausweichlich wurde, als die Mitgliedstaaten den Wahlprozess festlegten.

Schließlich hatte es gleich beide Agenturen im Herzen der britischen Hauptstadt untergebracht und damit nicht nur mehr als 900 Mitarbeiter der Arzneimittelbehörde EMA sowie die 170 Beamten der Bankenaufsicht EBA, sondern auch viele weitere Arbeitsplätze, die aus sich in der Umgebung ansiedelnden Agenturen und Kanzleien entstanden. Gastronomie und Hotellerie profitierten von den etwa 26 000 Gästen pro Jahr, Schulen und Kindergärten von dem regen Zulauf aus den Mitarbeiterfamilien.

Nun wird Amsterdam von dem Wirtschaftsmotor EMA profitieren. „Es war wirklich ein knappes Rennen“, sagte Zijlstra fast schon entschuldigend. Die französische Ministerin tat es ihm nach, nicht ohne sich über den Zuschlag für Paris zu freuen – und die Niederlage von Lille für die Kandidatur um die Arzneimittelagentur zu bekunden.

Abstimmungstaktik

Deutsche Diplomaten dürften dies als zynisch empfunden haben – schließlich hatten sie sich bis zuletzt bemüht, Mehrheiten für die beiden Städte zu bilden.

Doch auch andere hatten sich eine Abstimmungstaktik zurechtgelegt, der ein oder andere aber nicht daran gehalten – zu groß war das eigene Interesse der insgesamt 23 Bewerber (19 rangen um EMA, sieben um EBA), wenigstens eine der Agenturen für sich zu gewinnen. Dabei war die deutsche Kandidatur womöglich schon im Vorhinein chancenlos. Denn bereits vorab hatte die Kommission durchblicken lassen, dass Mietfreiheit für die Behörden ein durchaus einschlägiges Argument für den neuen Standort sein könnte – was weder Bonn noch Frankfurt anzubieten bereit waren. Waigel hatte bei der Vorstellung der Frankfurter Bewerbung sogar noch betont, dass „der Bankensektor nun wirklich keine Subventionen braucht, um sich selbst finanzieren zu können“. Für die EU-Behörde war der Faktor allerdings nicht unerheblich. Denn zu spät hatte man entdeckt, dass der Mietvertrag mit London zunächst nicht befristet wurde und deshalb erst 2039 ausläuft – Kostenpunkt: 347,5 Millionen Euro, für ein Gebäude, das ab dem 30. März 2019 leer stehen wird.

Für Großbritannien wird der Brexit mit dem nun in Stein gemeißelten Wechsel der beiden Agenturen erstmals spürbar: „Die erste selbstzugefügte Wunde“, twittert die christdemokratische Mehrheitsfraktion EVP kurz nach Bekanntwerden der Entscheidung. Es dürfte nicht die letzte sein.