Großbritannien als Partnerland der Konsumgüter-Messe: Ambiente dieses Jahr „very british“

Von morgen an wird Frankfurt wieder zur Welthauptstadt der Konsumgüter-Branche. Bis einschließlich Dienstag zeigen 4454 Teilnehmer (2016: 4386) ihre Produkte rund um die Themengebiete Wohnen, Schenken und Gedeckter Tisch. Das Frankfurter Messegelände sei erneut bis auf den letzten Quadratmeter ausgebucht, sagte Messe-Geschäftsführer Detlef Braun. 2015 waren es noch 4811 Aussteller gewesen, doch schon im vergangenen Jahr konnte wegen der Bauarbeiten für die neue Halle 12 weniger Fläche vermietet werden. Vier von fünf Ausstellern kommen aus dem Ausland, und zwar aus 96 verschiedenen Ländern; die meisten stammen aus China (598 inklusive Hongkong), Indien (424) und Italien (355).

Die Messegesellschaft unterstrich die günstige Konjunkturlage mit hohem Beschäftigungsgrad, steigenden Reallöhnen und weiter wachsenden Konsumausgaben in Deutschland. Im Vorjahr gab es Umsatz-Zuwächse in den meisten der für die „Ambiente“ relevanten Marktsegmenten: bei Elektrokleingeräten um 3,9 Prozent, bei Kleinmöbeln um 7,8 Prozent, bei Lederwaren um 3,6 Prozent, im wichtigsten Bereich Hausrat/Gedeckter Tisch aber lediglich um 0,6 Prozent.

Die Messe Frankfurt sieht sich als indirekter Gewinner des geplanten britischen EU-Ausstiegs. Man lehne zwar grundsätzlich Einschränkungen des freien Handels ab, erwarte aber gleichzeitig eine verstärkte Teilnahme britischer Aussteller, sagte Braun. Mit dem erschwerten Zugang zum EU-Binnenmarkt müssten sie stärker als bislang nach zusätzlichen Exportmöglichkeiten suchen. Dazu seien Messen mit einem starken internationalen Fokus unverzichtbar. Zur „Ambiente“ haben sich 149 Hersteller von der Insel angemeldet, elf mehr als im Jahr zuvor. Allerdings ist Großbritannien in diesem Jahr auch offizielles Partnerland der Messe. Produkte aus England, Schottland, Wales und Nordirland werden mit Sonderveranstaltungen beworben. In einer umfangreichen Inszenierung – der Partnerland-Präsentation „Providence & Provenance“ im Foyer der Halle 4.1 – stellt die prominente Designerin Janice Kirkpatrick Produkte britischer Aussteller vor. Die Schottin, Professorin für Design an der Glasgow School of Art, inszeniert dabei aufwendig die vier Landesteile.

Auch Ex-Supermodel und „The Royals“-Schauspielerin Elizabeth („Liz“) Hurley hat ihren Besuch angekündigt. Großbritannien ist ein wichtiger Markt und auch eines der größten Export- und Handelsländer für die auf der „Ambiente“ relevanten Produkte, wie eine Analyse des Instituts für Handelsforschung (IFH, Köln) ergab. Die Briten geben überdurchschnittlich viel Geld für Lederwaren, Elektrokleingeräte, Schmuck und Hausrat aus.

Die Trendschau

In der „Galleria“ gibt es auch wieder die Trendpräsentation des Stilbüros bora.herke.palmisano. „Nirgendwo sonst werden zukunftsweisende Trends so analytisch, kondensiert und orderbereit zur Schau gestellt“, meint Messe-Bereichsleiterin Nicolette Naumann. „Die vier Stilrichtungen vereinen die maßgebliche Inspirationen für die neue Saison – Strukturen, die von der Natur inspiriert sind, und einen gewissenhaften und sorgfältigen Umgang mit Werkstoffen“, sagt Annetta Palmisano.

Eine Erfolgsgeschichte ist auch die Nachwuchs-Schau „Talents“ – diesmal in den Hallen 4.0, 9.2 und 11.0. Seit 16 Jahren fördert die Messe Frankfurt jeweils zu „Ambiente“ und „Tendence“ junge Designer aus aller Welt. Das kuratierte Programm ist mit kostenfreien Ausstellungsflächen verbunden; dort können sie Kontakte zu Industrie und Handel knüpfen. Bekannte „Ex-Talents“ sind unter anderem Mark Braun, Sebastian Herkner oder das Duo Francesca Lanzavecchia und Hunn Wai.