Studieninteressierte: An der privaten accadis Hochschule zählen nicht nur die Noten

Stipendien spielen für private Hochschulen eine zentrale Rolle. Auf diesem Weg können sich Studenten ein Studium erlauben, für das sie Gebühren bezahlen müssen. Was alles möglich ist, zeigen wir am Beispiel der privaten accadis Hochschule in Bad Homburg. Dort können sich Studieninteressierte zudem bis zum 11. Juni für das Bachelor-Vollstipendium bewerben, das von dieser Zeitung vergeben wird.

Im Gegensatz zu staatlichen Universitäten finanzieren sich private Hochschulen nicht aus Steuergeldern, sondern aus Studiengebühren. Neben Studienkrediten und Werkstudententätigkeiten ist ein Stipendium eine Möglichkeit, das Studium zu finanzieren. Viele Stiftungen und politische Einrichtungen vergeben Voll- oder Teilstipendien an leistungsstarke Bewerber. Es lohne sich, sich durch den Dschungel der Stipendien zu kämpfen, rät accadis-Chefin Gerda Meinl-Kexel interessierten jungen Leuten, die mit dem Gedanken spielen, eine Privat-Uni besuchen zu wollen. Auch die von ihr gegründete private Hochschule in Bad Homburg verfüge über ein umfangreiches Stipendienprogramm, sagt Meinl-Kexel.

Bildung an der accadis Hochschule sei ihr eine „Herzensangelegenheit“, so die Gründerin. Ein Grund, warum die familiengeführte Bildungsinstitution zusätzlich eigene Stipendien vergibt. Aktuell erlässt die Bad Homburger Hochschule Studiengebühren von über 300 000 Euro für unterschiedliche Stipendienprogramme im Bachelor- und auch im Master-Programm. „Dieser mittlere sechsstellige Betrag mag den einen oder anderen zunächst wenig beeindrucken“, sagt sie. „In Relation zu unseren maximal 600 Studierenden ist das aber eine Hausnummer.“

Sehr gute Noten

Begabte Bewerber, unabhängig von ihrer finanziellen Situation, können auf diese Weise als Stipendiaten in Bad Homburg studieren. Das treffe auf Bewerber zu, die das Studium nicht selbst bezahlen können, aber auch auf Bewerber mit finanziell gesichertem Hintergrund, unterstreicht der Geschäftsführende Gesellschafter Professor Christoph Kexel. Voraussetzungen seien in beiden Fällen sehr gute Noten.

Gastbeitrag Die Stipendiatin: Berge versetzen können Aller Anfang ist schwer? Eben diese Frage schwebt mir im Kopf herum, als ich im Oktober mein Studium hier an der accadis beginne. clearing

Die so jährlich erlassenen sechsstelligen Beträge verteilen sich auf unterschiedliche Stipendienformate, sowohl im Bachelor- als auch im Master-Programm. „Die klassischen Teilstipendien von 30 bis 50 Prozent vergeben wir an besonders leistungsstarke Bewerber mit einem Notendurchschnitt von mindestens 1,5“, erläutert Gerda Meinl-Kexel. „Doch auch Bewerber mit einem Notendurchschnitt zwischen 1,6 und 2,1 haben gute Chancen, wenn sie uns mit ehrenamtlichen Tätigkeiten oder beeindruckenden sportlichen Leistungen von sich überzeugen.“ Wer also ein Freiwilliges Soziales Jahr, Praktikum oder einen Auslandsaufenthalt absolviert hat, in der Flüchtlingshilfe tätig ist, einem politischen oder kirchlichen Ehrenamt nachgeht, sollte das auf jeden Fall in der Bewerbung erwähnen, betont Gerda Meinl-Kexel.

BAföG-Bezieher

Neu im Stipendienprogramm ist das „Professor Dr. Christoph Kexel-Stipendium“. Es umfasst 75 oder 100 Prozent der Bachelor- oder Master-Studiengebühren und wird an Bewerber vergeben, die sehr gute Noten oder gute Leistungen sowie herausragende ehrenamtliche oder sportliche Aktivitäten vorweisen. Ergänzend müssen die Bewerber BAföG-berechtigt sein.

Alle accadis-Stipendien sind daran geknüpft, dass die Stipendiaten ihre Hochschule in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. „Nichts ist authentischer als der Erfahrungsbericht eines Studierenden“, sagt Professor Kexel. So berichten die Stipendiaten zum Beispiel auf Bildungsmessen, in Artikeln auf der Hochschul-Website oder auf dem accadis-Blog von ihren Erfahrungen. Die Stipendiaten wählen Gerda Meinl-Kexel und Professor Andrea Hüttmann, Leiterin des Fachbereichs Communication Skills und des accadis-Career Center, während der regelmäßig stattfindenden accadis-Aufnahmetage aus.