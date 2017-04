Anleger halten sich an der Börse weiter zurück

Am deutschen Aktienmarkt agieren die Anleger vor Ostern weiter zurückhaltend. Der deutsche Leitindex Dax stand am Nachmittag 0,10 Prozent tiefer bei 12 188,31 Punkten, nachdem er sich bereits zu Wochenbeginn von seiner lustlosen Seite gezeigt hatte. Gleichwohl bleibt das Rekordhoch bei gut 12 390 Punkten in Sichtweite.

Ein deutlicher Kurssturz bei den Aktien des Halbleiterherstellers Dialog Semiconductor hinterließ im TecDax negative Spuren. Der Technologie-Index büßte 1,57 Prozent auf 2024,70 Zähler ein. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stand am Vormittag bei 24 280,23 Punkten so hoch wie nie zuvor. Zuletzt notierte er bei 24 219,57 Punkten - ein Plus von 0,09 Prozent. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es leicht nach unten.

Der jüngste ZEW-Index sorgte am deutschen Aktienmarkt für keine größere Bewegung. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten hatten sich im April stärker als erwartet aufgehellt.

Unter den Einzelwerten schockte die Verkaufsempfehlung des Bankhauses Lampe für die Aktien von Dialog Semiconductor die Anleger: Die Papiere des Halbleiterherstellers brachen am TecDax-Ende zeitweise um 36 Prozent ein, dämmten das Minus zuletzt aber auf 17 Prozent ein.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,01 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 142,68 Punkte. Der richtungweisende Bund Future gab um 0,10 Prozent auf 162,99 Punkte nach. Der Euro legte zuletzt auf 1,0613 US-Dollar zu. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0578 (Freitag: 1,0630) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9454 (0,9407) Euro.

(dpa)