Anleger nehmen zum „Hexensabbat” Gewinne mit

Als „Hexensabbat” bezeichnet man den großen Verfallstag an den Terminbörsen. An diesem Tag laufen dort Terminkontrakte auf Aktien und Indizes aus. Experten warnen deshalb vor größeren Schwankungen.

Der deutsche Aktienmarkt ist zum „Hexensabbat” schwächer in den Handel gestartet. Der Dax fiel um 0,39 Prozent auf 12 036,33 Punkte.

An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom „großen Verfall” sprechen Börsianer dann, wenn der letzte Handelstag aller vier Derivate-Typen, also der Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien, auf den gleichen Tag fällt. Das löst in vielen Fällen größere Kursbewegungen aus.

Aus Sicht von Analysten hat der Dax derzeit das obere Ende einer kurzfristigen Trendspanne erreicht. Daher überrasche es nicht, dass Anleger zunächst einmal Kasse machten, sagte Chartexperte Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar. Mit Blick auf das Kursbild bleibe der Aufwärtstrend des Dax aber intakt.

Zudem richten sich am Freitag die Blicke auf Konjunkturdaten aus den USA. Neben der Industrieproduktion steht die von der Uni Michigan erhobene Verbraucherstimmung auf der Agenda.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax sank um 0,52 Prozent auf 23 539,46 Punkte und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,33 Prozent auf 1981,89 Zähler nach unten.

Am Vortag hatten die Anleger noch positiv auf eine eher ruhige Hand der US-Notenbank Fed reagiert. Sie hatte nach der erwarteten Zinserhöhung signalisiert, bei weiteren Schritten umsichtig vorzugehen. Der Dax war daraufhin bis auf 12 156 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit April 2015 gesprungen.

Auf der Unternehmensseite stand eine Kapitalerhöhung des Energiekonzerns Eon im Fokus, dem nun etwa 1,35 Milliarden Euro in die Kasse fließen. Trotz der Anteilsverwässerung legten die Papiere um 1,73 Prozent zu. Mit der nun erfolgten Bilanzaufbesserung sei einer der größten Unsicherheitsfaktoren für die Aktie beseitigt, schrieb Analyst Peter Crampton von der australischen Bank Macquarie in einer Studie. Nun könne eine Erholung einsetzen.

Die Aktien der Lufthansa nahmen den Schwung vorm Vortag mit und stiegen auf den höchsten Stand seit Mitte 2014. Zuletzt notierten sie als einer der Favoriten im Dax 2,54 Prozent im Plus. Am gestrigen Donnerstag hatte die Fluggesellschaft mit ihrem Geschäftsausblick überzeugt.

Im Dax zählten die Aktien der Autobauer angesichts der jüngsten Kursgewinne des Euro zu den größten Verlierern. Ein starker Euro kann die Geschäfte exportorientierter Unternehmen belasteten. Die Aktien von Daimler, BMW und Volkswagen gaben um bis zu anderthalb Prozent nach.

