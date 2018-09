Neuigkeiten: Apple-Orakel: Was wird der September bringen?

12.09.2018

Von ANDREJ SOKOLOW UND CHRISTOPH DERNBACH

Von Apple werden in diesem Herbst keine großen Sensationen erwartet. Dennoch schaut die Branche am kommenden Mittwoch gespannt nach Cupterino. Dabei kann man schon erahnen, was Apple-Chef Tim Cook und seine Manager in dem neuen Apple Park vorstellen werden.