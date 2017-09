Arbeitslosigkeit sinkt auf 2,4 Millionen

Uber-Chef kommt zur Verhandlungen nach London

London. Der neue Uber-Chef Dara Khosrowshahi will das drohende Aus für den Fahrdienst-Vermittler in London in persönlichen Gesprächen abwenden. Khosrowshahi werde kommende Woche in die britische Hauptstadt zu einem Treffen mit der Nahverkehrsbehörde reisen. mehr