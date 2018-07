Asylstreit belastet Dax-Eröffnung

E-Mail von Musk: Tesla schafft 5000 Model 3 in einer Woche

Palo Alto. Elon Musk feiert: Tesla hat sein Versprechen erfüllt, 5000 Wagen des Model 3 in einer Woche zu bauen. Dafür waren eine Montagelinie in einem Zelt und ein Schlafplatz für den Chef in der Fabrik notwendig. mehr