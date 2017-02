Atempause im Dax nach starkem Wochenstart

Nach dem starken Wochenauftakt hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag erst einmal eine Ruhepause eingelegt. Die Anleger sorgten sich weiter um die politische Lage in Europa, schrieb Analystin Antje Laschewski von der Landesbank Baden-Württemberg.

Neben den jüngsten Unternehmenszahlen stehe später der Auftritt der US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem Kongress in Washington im Fokus.

Knapp eine Stunde nach dem Handelsstart verlor der Dax 0,11 Prozent auf 11 761,86 Punkte. Am Montag hatte der deutsche Leitindex dank Rückenwind von der Wall Street fast 1 Prozent höher geschlossen. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstagvormittag um 0,09 Prozent auf 23 229,79 Punkte bergab. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,19 Prozent auf 1874,84 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,09 Prozent auf 3302,25 Punkte.

Am Montag hatten die New Yorker Aktienindizes wegen der Hoffnung auf Steuersenkungen Rekordstände markiert. Doch am Dienstagmorgen sorgte der Rücktritt des Nationalen Sicherheitsberaters von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn, für Irritationen. Asiens Börsen verbuchten Verluste.

Hierzulande standen die Geschäftsberichte einiger Unternehmen im Fokus. Am Dax-Ende büßten Aktien von HeidelbergCement fast 3 Prozent ein, nachdem der Baustoffkonzern Eckdaten für das vergangene Jahr vorgelegt hatte. Auf den ersten Blick lägen Umsatz und operatives Ergebnis unter den Konsensschätzungen, sagte ein Börsianer.

Dagegen reagierten Bilfinger-Titel positiv auf die Jahresresultate und die neue Unternehmensstrategie: Mit einem Kursanstieg von knapp 4 Prozent gehörte der Industriedienstleister zu den Favoriten der Anleger im MDax. Bilfinger habe seine optimistischen Erwartungen weitgehend erfüllt oder sogar übertroffen, schrieb Commerzbank-Analyst Norbert Kretlow.

Bei Grammer bleibt der anhaltende Machtkampf im Fokus der Anleger. Die zuletzt rekordhohen Aktien büßten im SDax der kleineren Unternehmen gut ein halbes Prozent ein, nachdem sich der Autozulieferer mit dem chinesischen Unternehmen Ningbo Jifeng einen Partner für die Abwehr der Investorenfamilie Hastor an Bord geholt hat. Der Schritt könnte dem Aufbau einer Sperrminorität gegen den umstrittenen Großaktionär dienen und so die Übernahmefantasie abkühlen, erklärten Beobachter die negative Kursentwicklung.

(dpa)