Es gibt noch Hoffnung für Ceta: Auf der Zielgeraden

„Den EU-Kanada-Gipfel an diesem Donnerstag abzuhalten, ist unmöglich.“ Der Satz stammt nicht etwa vom Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, der ein belgisches Ja für das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada am gestrigen Mittwoch noch für möglich hielt. Und auch nicht von Ratspräsident Donald Tusk, der das Treffen nach wie vor nicht offiziell absagen wollte. Stattdessen begrub der Ministerpräsident der Föderation Wallonie-Brüssel, Rudy Demotte, die Hoffnung, dass sich die fünf Regionen Belgiens noch rechtzeitig bis heute dazu aufraffen würden, der Regierung von Charles Michel grünes Licht für die Unterzeichnung des Vertrags zu geben.

Blamables Schauspiel Das Gezerre um Ceta, dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, ist unerträglich. Es wäre Stoff für eine Daily Soap, wäre sein Inhalt nicht so ernst. clearing

Dennoch gab es einen Hoffnungsschimmer für eine Einigung. In einem Papier hatten sich die Regionalregierungen gestern auf fünf Positionen verständigt, die als Zusatzdokument die Bedenken der Wallonen, Brüssels und der deutschsprachigen Gemeinde ausräumen sollen. Ähnlich wie im Urteil des Bundesverfassungsgerichts fordern sie darin eine Rücktrittsklausel – dann nämlich, wenn absehbar keine Ratifizierung möglich ist. Zudem wollen die Regionen Akzeptanz für die Abstimmungen in ihren Parlamenten schaffen. Sollte eine der belgischen Regionen mit Nein stimmen, sei dies „permanent und unumkehrbar“, heißt es in dem Papier. Belgien dürfte in diesem Fall nicht zustimmen – und Ceta damit nicht ratifizieren. Darüber hinaus verlangten die Unterzeichner des Papiers Transparenz bei der Benennung der Richter des Schiedsgerichts, das künftig über Klagen zwischen Unternehmen und Staaten entscheiden soll. Zwar steht schon fest, dass die Richter öffentlich verhandeln, doch die Wallonie und ihre Alliierten wollen aus dem Schiedsgericht einen echten internationalen Gerichtshof machen. Ein solcher Plan war bereits in den TTIP-Verhandlungen mit den USA angedacht – und wegen des kategorischen Neins der Amerikaner wieder verworfen worden.

Notbremse

Auch eine der größten Sorgen des wallonischen Ministerpräsidenten Paul Magnette findet sich in dem Papier wieder: Er fürchtet um die Auswirkungen auf die Landwirtschaft und will im Notfall eine Art Notbremse ziehen dürfen, um kanadische Importe doch noch zu blockieren, wenn diese einheimische Waren zu verdrängen drohen. Es ist eine Forderung, die mit der Grundsatzidee des Freihandels nur schwer vereinbar sein dürfte. Und dennoch gab es Hinweise, dass sich die EU-Kommission darauf einlassen würde. Kaum ein Hindernis stellt dabei der ausdrückliche Schutz des belgischen Sozialversicherungssystems dar. Denn dass gerade im sozialen Bereich Dienstleistungen vom Freihandel ausgenommen sind, war bereits im Vertragswerk von Ceta festgehalten – und darüber hinaus in dem Zusatzdokument der Kommission.

Trotz der Annäherung steigt der kanadische Premier Justin Trudeau vorerst wohl nicht in den Flieger – denn die belgischen Parlamente müssen noch offiziell zustimmen. Dem Vernehmen nach ist dies schon heute Nachmittag geplant.

Was aber, wenn sie trotz der neuerlichen Zusicherungen gegen Ceta entscheiden? Belgien aus dem Vertrag auszunehmen, sei jedenfalls „keine Option“, verwarf der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, Theorien, wie Ceta in einem solchen Fall doch noch gelingen könnte. Gestern Abend sah alles danach aus, als wäre es auch gar nicht notwendig, darüber nachzudenken: Das Freihandelsabkommen hat noch eine Chance bekommen – mit Belgien.