Wirtschaft: Ausblick auf Die Woche: Deutsche Bank, Bayer, Brexit

In dieser Pfingstwoche drohen den Börsenanlegern unruhige Tage. Mit ihren Haushaltsplänen geht die neue italienische Regierung aus der populistischen 5-Sterne-Bewegung und der rechtsextremen Lega finanzpolitisch auf Konfrontationskurs zur EU. Sie wollen die Konjunktur mit „begrenzten“ schuldenfinanzierten Ausgaben anschieben und fordern eine Überprüfung der EU-Haushaltspolitik sowie des Euro-Stabilitätspakts. Da werden unangenehme Erinnerungen wach an die Anfangszeit der amtierenden griechischen Regierung, die 2015 die Konfrontation mit Brüssel suchte und damit erhebliche Marktturbulenzen auslöste.

Auch der Korea-Konflikt wird die Börsianer weiter beschäftigen. Das geplante historische Treffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und dem US-Präsidenten Donald Trump steht wegen diplomatischer Verstimmungen auf der Kippe. Und aufgrund der neuen angedrohten US-Sanktionen gegen den Iran befürchten Anleger auch einen Angebotsengpass beim Rohöl, so dass dessen Preis noch weiter steigen könnte – was die Konjunktur hemmen würde.

Deutsche Bank

Die leidgeprüften Deutsche-Bank-Aktionäre dürften diese Woche aber anderes im Sinn haben: die Abrechnung mit dem Aufsichtsratschef der Bank, Paul Achleitner. Denn am Donnerstag findet in der Frankfurter Festhalle die Hauptversammlung des Instituts statt. Warum hat sich auch sechs Jahre nach seinem Amtsantritt kaum etwas zum Guten gewandelt, werden die Anleger von dem 61-jährigen Österreicher wissen wollen. Warum hat die Bank entgegen ihren Ankündigungen Kosten und Personalstand nicht gesenkt und den Gewinn nicht gesteigert? Warum fehlt immer noch eine überzeugende Strategie? Und warum zahlt eine Bank, die im dritten Jahr in Folge Verluste gemacht hat, Milliardenboni aus? Das sind die Fragen, die den Aktionären unter den Fingernägeln brennen und auf die Achleitner in der direkten Konfrontation, von Mann zu Mann bzw. Frau, überzeugende Antworten liefern muss. Nachdem er Vorstandschef John Cryan im Tausch für Christian Sewing hinausbefördert hat, ist vor allem er derjenige, der sich verantworten muss. Zumal seit Achleitners Amtsantritt im Frühjahr 2012 die Deutsche-Bank-Aktie von deutlich über 20 Euro auf unter elf Euro gefallen ist.

Bild-Zoom Foto: (FNP) Panagiotis Koutoumanos

Bayer

Nicht ganz so heiß dürfte es dagegen auf dem diesjährigen Aktionärstreffen des Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer zugehen, das auf eine der umstrittensten Übernahmen in der deutschen Unternehmensgeschichte zusteuert: den Kauf des Saatgut-Herstellers Monsanto. Nachdem im Vorjahr Trillerpfeifen und Transparente von Umwelt-Aktivisten die Hauptversammlung geprägt hatten, steht das diesjährige Treffen jedenfalls unter günstigeren Vorzeichen. Zwar wird es auch in diesem Jahr Gegenanträge zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat geben. Aber am Kapitalmarkt trifft die geplante Übernahme von Monsanto inzwischen auf breitere Zustimmung. Zwar steht noch immer nicht fest, wie groß die Kapitalerhöhung ausfallen wird, mit der Bayer einen Teil des Kaufpreises der 62,5 Mrd. Dollar schweren Transaktion zu finanzieren gedenkt. Doch sicher ist, dass das Volumen deutlich geringer ausfällt als noch vor einem Jahr befürchtet. Zweifel, dass die Übernahme noch am Widerstand der Kartellbehörden scheitert, hat Bayer zudem ausgeräumt.

Brexit

Welche Auswirkungen wird der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union auf Hessens Wirtschaft haben? Dieser Frage ist das Ifo-Institut im Auftrag der IHK Frankfurt nachgegangen. Heute wird die Studie der Wirtschaftsforscher präsentiert. Das Horrorszenario eines ungeregelten, harten Brexits im März 2019 bleibt zwar allen Beteiligten diesseits und jenseits des Kanals erspart. Die Unsicherheit der hiesigen Firmen-Führungen ist dennoch groß. Gemessen am Handelsvolumen, ist das Vereinigte Königreich schließlich der viertwichtigste Handelspartner der hessischen Wirtschaft – nach den Vereinigten Staaten, Frankreich und den Niederlanden. Vor allem Fahrzeuge und Fahrzeugteile „Made in Germany“ gehen auf die Insel. Schon mit der Brexit-Entscheidung der Briten ist dass Geschäft schwieriger geworden: Die Wachstumsdynamik auf der Insel hat nachgelassen. Das Pfund hat sich seit dem Brexit-Votum weiter abgeschwächt, was den Briten weniger Kaufkraft lässt und die Wettbewerbsposition deutscher Exporteure verschlechtert. So fielen die hessischen Exporte auf die Insel 2017 rund zehn Prozent niedriger aus als noch 2015, während die Exporte ins europäische Ausland im gleichen Zeitraum insgesamt um zehn Prozent zulegten. Und auch für 2018 sind die hessischen Unternehmen hinsichtlich ihres Geschäfts mit Großbritannien alles andere als optimistisch, wie eine IHK-Unternehmensbefragung zum Brexit kürzlich zeigte.