Ausblick auf Die Woche: Gilette, Rente und Abgasaffärre

Der Bad Homburger Sommer ist zwar gerade zu Ende gegangen. Doch der Hochsommer kehrt nach Deutschland und auch ins Rhein-Main-Gebiet zurück. Das ist gut so. Die Ferienkinder dürfen sich auch auf tolle Schwimmbad-Tage freuen. An Nord- und Ostseeküste genießen die Urlauber Strandleben bei einer steifen Brise. Ins Allgäu locken herrliche Bergwanderungen.

Schiff ahoi!

Immer mehr Menschen ziehen inzwischen den Luxus auf einem Ozean-Riesen den erfrischenden norddeutschen Gestaden oder der Kulisse der bayerischen Berge vor. Kreuzfahrten erleben einen noch nie da gewesenen Boom. Im dritten Teil unserer Sommerserie „Schiff ahoi“ erfahren Sie, welche Trinkgelder üblich sind und welche Kleiderordnung an Deck und beim Kapitäns-Dinner vorgesehen ist.

Kampf der Klingen

Der Rasierer-Riese Gillette hat eine einstweilige Verfügung beantragt, um dem Rivalen Wilkinson die Herstellung von Ersatzklingen für den Nassrasierer Gillette „Mach3“ zu verbieten. Gillette sieht durch die Produktion seine Patentrechte verletzt. Wilkinson hält das Patent für nichtig. Das Düsseldorfer Landgericht entscheidet am Dienstag, wer sich geschnitten hat…

Rentenlücke

Unsere Serie „Gründer in Hessen“ stellt einen ehemaligen Goldman-Sachs-Banker vor, der mit seinem Finanz-Start-up seit wenigen Monaten am Markt ist. Mit einer vollständig digitalisierten Rentenversicherung will das junge Unternehmen den Markt der Altersvorsorge revolutionieren.

Wo bleibt der Zins?

Mit großer Spannung blicken Deutschlands Sparer am Donnerstag gen Europäischer Zentralbank. Präsident Mario Draghi wird im Frankfurter Osten gegenüber der Presse seine monatliche Botschaft verkünden. Ob er diesmal Butter bei die Fische gibt und endlich Klarheit schafft, wann die Euro-Notenbank den Ausstieg aus der für deutsche Verhältnisse viel zu lockeren Geldpolitik einläutet? Auf Spar- und Tagesgeldkonten liegen Milliardensummen und schrumpfen vor sich hin. Draghis Signal zu wieder steigenden Zinsen würde Bewegung in die Festgelder nahe der Nullzins-Linie bringen.

Abgasaffäre

Der Diesel-Skandal hat das Zeug dazu, das Sommerloch 2017 bestens auszufüllen. In dieser Woche wird eine aktuelle Studie des Münchener Ifo-Institutes die Diskussion um Verbote für Dieselfahrzeuge weiter befeuern. Die Automobillobbyisten vom VDA sind schon in Stellung, um ihre Salven auf die Kritiker abzufeuern.

Bild-Zoom Foto: (FNP) Michael Balk

Frauen auf Torjagd

Für alle Fußball-Fans geht die „Saure-Gurken-Zeit“ vorüber. Die besten Frauen-Nationalteams Europas treten in den Niederlanden zur EM an. Die deutsche Mannschaft startet am Montag gegen Schweden in das Turnier. Die von der Frankfurterin Steffi Jones trainierten Titelverteidiger gelten auch in diesem Jahr wieder zum Favoritenkreis. Wir drücken die Daumen und hoffen auf spektakuläre Tore.