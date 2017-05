Commerzbank, Arbeitslosen-Statistik und mehr: Ausblick auf die Woche in der Wirtschaft

Die am Sonntag anstehende entscheidende Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich überschattet in dieser Woche alle anderen Ereignisse. Der EU-Freund und frühere Investmentbanker Emmanuel Macron und die Front-National-Kandidatin Marine Le Pen treten in der Stichwahl gegeneinander an. Macron findet zwar Unterstützung weit über seine Bewegung hinaus gegen die in der Parteienlandschaft weitgehend isolierte Le Pen – deren Sieg wohl das Ende der Europäischen Union in ihrer heutigen Form bedeuten würde. Macron hat laut Umfragen beste Chancen auf den Sieg in unserem Nachbarland. Aber: So richtig beruhigend wären an die 40 Prozent für eine rechtspopulistische bis rechtsextreme Politikerin nun auch wieder nicht.

Commerzbank

Am selben Tag wird auch Commerzbank-Vorstandschef Martin Zielke, der seit gut einem Jahr im Amt ist, seine erste Hauptversammlung hinter sich bringen müssen. Mit dem Abbau Tausender Stellen will der Manager den teilverstaatlichten Dax-Konzern fit machen für die Zukunft, das könnte für Konfliktpotenzial sorgen. Doch so wüst von den Aktionären beschimpft wie Vorgänger Martin Blessing in vielen Jahren wird Zielke wohl nicht werden. Wegen des Konzernumbaus werden dieses und nächstes Jahr aber auch keine dicken Gewinne zu verteilen sein. Immerhin ist die Wachstums-Story im Privatkundengeschäft intakt.

Arbeitslosen-Statistik

Für den April gehen Experten saisonbedingt von einem erneuten Rückgang der Arbeitslosenzahl aus. Die Zahl der Jobsuchenden dürfte im Vergleich zum Vormonat voraussichtlich um rund 90 000 auf 2,57 Millionen gesunken sein. Das wären 170 000 Erwerbslose weniger als vor einem Jahr. Wetterbedingt habe es keine großen Auswirkungen gegeben, sagte Commerzbank-Volkswirt Eckart Tuchtfeld: „Die gute konjunkturelle Verfassung Deutschlands war der bestimmende Faktor für den Arbeitsmarkt.“ Die offiziellen Zahlen will die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg bekanntgeben.

Russlandbesuch

Eine konsequente Haltung im Ukraine-Konflikt fordern viele Beobachter beim Russlandbesuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Russlands Botschafter in Deutschland, Wladimir Grinin, wiederum hofft, dass vom Besuch der CDU-Chefin ein Signal der Entspannung ausgeht. Merkel trifft Russlands Präsident Wladimir Putin heute in dessen Sommerresidenz im einstigen Olympiaort Sotschi, der unter sonstigen Reisenden wegen der dortigen Preise und der Servicequalität nicht den allerbesten Ruf genießt (um es vorsichtig auszudrücken).

Die Reformation

Deutschland hat die Welt zwar auch in späteren Jahren in Atem gehalten, doch ein Ereignis hat in diesem Jahr ein rundes Jubiläum. Am Donnerstag ist auf der Wartburg bei Eisenach Eröffnung der Nationalen Sonderausstellung „Luther und die Deutschen“ anlässlich des 500. Jahrestags der Reformation (genauer: des Thesenanschlags von Martin Luther in Wittenberg). Ohne Zweifel ein Meilenstein der Weltgeschichte.

Koscherer Wein

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ist von Israels Premier Benjamin Netanjahu ausgeladen worden – so entging den beiden möglicherweise ein leckerer Tropfen. Das Weingut Wirsching aus dem fränkischen Iphofen stellt am Mittwoch den ersten koscheren Wein im Bocksbeutel vor – es spricht der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Klebrig-süß wie so manch anderer koscherer Wein wird dieser Silvaner aus Bayern mit Sicherheit nicht sein.